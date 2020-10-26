Путин предложил увеличить оплату больничных родителям дошкольников

Владимир Путин поручил изучить вопрос об изменении схемы оплаты больничного родителям маленьких детей. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
— Рассмотреть вопрос о выплате родителям детей в возрасте до семи лет пособий по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа, определив объем и источники финансового обеспечения такой выплаты, — говорится в поручении президента.
Ответственным за исполнение поручения назначен Михаил Мишустин, доложить о результатах должны до 1 декабря.
Сейчас 100% среднего заработка на больничном получают только работники со стажем более восьми лет.