26 октября понедельник
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 1/10
usd 76.47
eur 90.41
Тема дняПоcледствия коронавируса: истории переболевших

Все новости

Все новости

Путин предложил увеличить оплату больничных родителям дошкольников

Рассмотреть вопрос должны до декабря

448
17Обсудить

Поделиться

Сейчас больничный полностью оплачивается только при наличии восьми лет стажа

Сейчас больничный полностью оплачивается только при наличии восьми лет стажа

Владимир Путин поручил изучить вопрос об изменении схемы оплаты больничного родителям маленьких детей. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

— Рассмотреть вопрос о выплате родителям детей в возрасте до семи лет пособий по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа, определив объем и источники финансового обеспечения такой выплаты, — говорится в поручении президента.

Ответственным за исполнение поручения назначен Михаил Мишустин, доложить о результатах должны до 1 декабря.

Сейчас 100% среднего заработка на больничном получают только работники со стажем более восьми лет.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Владимир Путинбольничный листдетивыплаты и пособия
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (17)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!