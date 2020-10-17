Новосибирск вошёл в топ-5 самых уязвимых к Covid-кризису городов

Новосибирск вошёл в топ-5 самых уязвимых к коронавирусу российских городов. Впереди нас только Омск, Красноярск, Волгоград и Нижний Новгород. К такому выводу пришли аналитики «КБ Стрелка», проанализировав бюджеты разных городов. Эксперты пришли к выводу: чем автономнее бюджет, тем выше риски на фоне пандемии, поскольку кризис ударяет в первую очередь по собственным источникам дохода (НДФЛ, налоги на прибыль и доходы).

— Мы проанализировали, как кризис в пострадавших отраслях отразится на городских бюджетах, и выяснили, какие города окажутся более устойчивы к кризису, а какие рискуют потерять значительную часть своих доходов, — объяснили свои методы аналитики «КБ Стрелка».