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Новосибирск вошёл в топ-5 самых уязвимых к Covid-кризису городов

Дело в большой доле предприятий, относящихся к пострадавшим от коронавируса отраслям

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Результаты исследования для Новосибирска оказались неутешительными

Результаты исследования для Новосибирска оказались неутешительными

Новосибирск вошёл в топ-5 самых уязвимых к коронавирусу российских городов. Впереди нас только Омск, Красноярск, Волгоград и Нижний Новгород. К такому выводу пришли аналитики «КБ Стрелка», проанализировав бюджеты разных городов. Эксперты пришли к выводу: чем автономнее бюджет, тем выше риски на фоне пандемии, поскольку кризис ударяет в первую очередь по собственным источникам дохода (НДФЛ, налоги на прибыль и доходы).

— Мы проанализировали, как кризис в пострадавших отраслях отразится на городских бюджетах, и выяснили, какие города окажутся более устойчивы к кризису, а какие рискуют потерять значительную часть своих доходов, — объяснили свои методы аналитики «КБ Стрелка».

А вот имущественные доходы города (налог на землю, налог на имущество физических лиц, доходы от продажи и аренды имущества) зависят от экономической ситуации несущественно.

При составлении рейтинга авторы не брали в расчёт три города федерального значения — Москву, Санкт-Петербург и Севастополь. Они не являются муниципалитетами и имеют принципиально другую структуру бюджета.

Топ-5 наиболее уязвимых крупнейших городов России выглядит следующим образом:

1. Омск, Омская область.

2. Красноярск, Красноярский край.

3. Волгоград, Волгоградская область.

4. Нижний Новгород, Нижегородская область.

5. Новосибирск, Новосибирская область.

Топ-5 наименее уязвимых к Covid-кризису крупнейших городов страны выглядит так:

1. Воронеж, Воронежская область.

2. Самара, Самарская область.

3. Ростов-на-Дону, Ростовская область.

4. Казань, Республика Татарстан.

5. Пермь, Пермский край.

Центр городской экономики «КБ Стрелка» занимается выявлением внутренних экономических возможностей городов, оценивает с экономической точки зрения процессы, происходящие внутри города и с городом в целом. Информация взята с официального сайта компании.

В августе стало известно, что НСО получит почти 1 миллиард рублей из федерального бюджета. Его потратят на продолжение двух дорог и школы на 1100 учащихся.

В мае на поддержку во время пандемии коронавируса 56 регионам РФ выделили 100 миллиардов рублей. Новосибирской области досталось почти 2 миллиарда рублей.

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