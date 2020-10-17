Новосибирск вошёл в топ-5 самых уязвимых к Covid-кризису городов

Новосибирск вошёл в топ-5 самых уязвимых к коронавирусу российских городов. Впереди нас только Омск, Красноярск, Волгоград и Нижний Новгород. К такому выводу пришли аналитики «КБ Стрелка», проанализировав бюджеты разных городов. Эксперты пришли к выводу: чем автономнее бюджет, тем выше риски на фоне пандемии, поскольку кризис ударяет в первую очередь по собственным источникам дохода (НДФЛ, налоги на прибыль и доходы).
— Мы проанализировали, как кризис в пострадавших отраслях отразится на городских бюджетах, и выяснили, какие города окажутся более устойчивы к кризису, а какие рискуют потерять значительную часть своих доходов, — объяснили свои методы аналитики «КБ Стрелка».
А вот имущественные доходы города (налог на землю, налог на имущество физических лиц, доходы от продажи и аренды имущества) зависят от экономической ситуации несущественно.
При составлении рейтинга авторы не брали в расчёт три города федерального значения — Москву, Санкт-Петербург и Севастополь. Они не являются муниципалитетами и имеют принципиально другую структуру бюджета.
Топ-5 наиболее уязвимых крупнейших городов России выглядит следующим образом:
1. Омск, Омская область.
2. Красноярск, Красноярский край.
3. Волгоград, Волгоградская область.
4. Нижний Новгород, Нижегородская область.
5. Новосибирск, Новосибирская область.
Топ-5 наименее уязвимых к Covid-кризису крупнейших городов страны выглядит так:
1. Воронеж, Воронежская область.
2. Самара, Самарская область.
3. Ростов-на-Дону, Ростовская область.
4. Казань, Республика Татарстан.
5. Пермь, Пермский край.
Центр городской экономики «КБ Стрелка» занимается выявлением внутренних экономических возможностей городов, оценивает с экономической точки зрения процессы, происходящие внутри города и с городом в целом. Информация взята с официального сайта компании.
В августе стало известно, что НСО получит почти 1 миллиард рублей из федерального бюджета. Его потратят на продолжение двух дорог и школы на 1100 учащихся.
В мае на поддержку во время пандемии коронавируса 56 регионам РФ выделили 100 миллиардов рублей. Новосибирской области досталось почти 2 миллиарда рублей.