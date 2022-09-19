Почти неделю в Новосибирске будет трудно дышать — в воздухе накапливаются вредные примеси
Предупреждение продлили до 21 сентября
В Новосибирске продлили предупреждение о загрязнении воздуха до 21 сентября. Оно действует в городе с 16 сентября и заканчивается 19 сентября. Сегодня его продлили почти до недели.
— Сохраняются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеоусловия с 19 сентября с 11:00 до 21 сентября в 18:00 на территории города Новосибирска ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, — сообщили в мэрии Новосибирска со ссылкой на Западно-Сибирское УГМС. — Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов.
Сегодня по данным сервиса Airvoice, который отображает загрязнение атмосферы в режиме реального времени, в городе утром было 7 баллов из 10, а около 1:00 было 9 из 10 баллов.
Такие высокие цифры фиксировались и в начале августа. При этом всю неделю в городе будет жарко.