Почти неделю в Новосибирске будет трудно дышать — в воздухе накапливаются вредные примеси

В Новосибирске продлили предупреждение о загрязнении воздуха до 21 сентября. Оно действует в городе с 16 сентября и заканчивается 19 сентября. Сегодня его продлили почти до недели.

— Сохраняются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеоусловия с 19 сентября с 11:00 до 21 сентября в 18:00 на территории города Новосибирска ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, — сообщили в мэрии Новосибирска со ссылкой на Западно-Сибирское УГМС. — Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов.