Мусорная компания заявила о новых 2-миллионых долгах «Экологии-Новосибирск»

По полигону в Куйбышевском районе, как указано в письме, регоператор накопил долг в 1,4 миллиона рублей, по полигону в Каргатском районе долг составил 500 тысяч рублей.



Там же в письмах сообщается, что «Арктика» и «Айсберг» планируют приостановить работу полигонов. Однако, как заявил заместитель исполнительного директора ГК «Арктика Сити» Евгений Книжник, компании решили от своего намерения отказаться:



— Долг действительно существует, по одному полигону, если не ошибаюсь, это месяц, по другому — полмесяца. Полигоны продолжают работать, решили людям не портить праздники. Остановка не свершилась, долг, разумеется, продолжает капать.



Он также напомнил, что даже без учета этой суммы «Экология-Новосибирск» имеет перед ООО «Айсберг» долг, который «исчисляется миллионами рублей». Ранее сообщалось, что эта задолженность отчасти привела к забастовке мусорщиков и коллапсу в городе.



Как заявила корреспонденту НГС генеральный директор «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова, задолженности нет — регоператор рассчитывается с подрядчиками за март.

