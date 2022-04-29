Мусорная компания заявила о новых 2-миллионых долгах «Экологии-Новосибирск»
В «Экологии-Новосибирск» не согласны с определением «долги» и уверяют, что выплатят сумму позже
Мусорные компании «Арктика» и «Айсберг» (входят в ГК «Арктика Сити») заявили о 2 миллионах рублей накопленного «Экологией-Новосибирск» долга за размещение отходов на полигонах в области — Куйбышевском и Каргатском районах.
Компании направили регоператору письма, извещающие о невыплаченных деньгах.
— В течение всего срока действия договора (договор на размещение отходов. — Прим. ред.) региональный оператор неоднократно нарушал условия договора: оплата производилась с постоянными задержками, — говорится в документах (имеются в распоряжении редакции. — Прим. ред.).
По полигону в Куйбышевском районе, как указано в письме, регоператор накопил долг в 1,4 миллиона рублей, по полигону в Каргатском районе долг составил 500 тысяч рублей.
Там же в письмах сообщается, что «Арктика» и «Айсберг» планируют приостановить работу полигонов. Однако, как заявил заместитель исполнительного директора ГК «Арктика Сити» Евгений Книжник, компании решили от своего намерения отказаться:
— Долг действительно существует, по одному полигону, если не ошибаюсь, это месяц, по другому — полмесяца. Полигоны продолжают работать, решили людям не портить праздники. Остановка не свершилась, долг, разумеется, продолжает капать.
Он также напомнил, что даже без учета этой суммы «Экология-Новосибирск» имеет перед ООО «Айсберг» долг, который «исчисляется миллионами рублей». Ранее сообщалось, что эта задолженность отчасти привела к забастовке мусорщиков и коллапсу в городе.
Как заявила корреспонденту НГС генеральный директор «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова, задолженности нет — регоператор рассчитывается с подрядчиками за март.
— На прошлой неделе поступили два письма от «Арктики» и «Айсберга» с заявлением о том, что с 21 числа приостанавливают прием отходов. Такое действительно было. Они отказывались от исполнения своих обязательств. Есть такой документ, как акт сверки, есть такое понятие — текущая задолженность, сейчас всем полигонам и транспортировщикам оплачивается март. Ранее неоднократно все операторы жаловались на регоператора, что задержка оплаты происходит на 3–4 месяца, а сейчас мы оплачиваем за март. Большая часть оплаты уже произошла. Поэтому говорить, что есть какая-то задолженность…. Ну в рамках наблюдения (в «Экологии-Новосибирск» установлено наблюдение в рамках процедуры банкротства. — Прим. ред.), по-моему, 495 тысяч [есть], ну извините, мне кажется, это надуманный предлог, просто чтобы привлечь к себе внимание, — заявила Анисимова.
ГК «Арктика Сити» включает в себя несколько юридических лиц: ООО «Айсберг», ИП Волкова И. А., ООО «Арктика». Компания «Айсберг» — это самый крупный участник мусорного рынка. В 2020 году она заключила контракты с «Экологией-Новосибирск» на общую сумму более 1,1 миллиарда рублей. В 2020 году выручка компании составила почти 1 миллиард рублей, прибыль ушла в минус (-26 миллионов рублей). Учредители компании — АО «Трест № 37 Ленинградспецстрой» и Ирина Волкова. Ей же принадлежит несколько оптовых торговых компаний в Челябинской, Вологодской и Самарской областях.
Двумя неделями ранее ГК «Арктика Сити» решила приостановить работу своего мусоросортировочного комплекса на 120 тысяч кубометров отходов с 20 апреля, а также перестала предоставлять в аренду автомобили для вывоза мусора. Причиной этому компания называет «затянувшийся кризис в мусоровывозящей отрасли» и предрекает дальнейшее ухудшение ситуации с вывозом ТКО.
Сразу после этого в Новосибирске началась забастовка мусорщиков, которых пересадили с новых машин «Арктики Сити» на менее вместительную спецтехнику регоператора. Они также заявляли о низких зарплатах и тяжелых условиях труда.