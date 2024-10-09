«Моя могила будет лечить людей»: как Аллан Чумак напоил миллионы зрителей заряженной водой

Экстрасенс мгновенно взлетел на пик славы и также быстро всё потерял Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы, Игорь Уткин / ТАСС











В девяностые имя Аллана Чумака знали миллионы советских жителей. Интеллигентно выглядящий седой мужчина в очках встречал зрителей в эфире, и поклонники со всей страны ставили у телевизоров банки с водой в надежде, что экстрасенс превратит ее в лекарство от всех болезней. Но, «излечив» фанатов по всему миру, Аллан Чумак не смог исцелить себя.

Источник: Городские порталы

Из тренера и журналиста — в экстрасенсы

Будущий экстрасенс родился в Москве в 1935 году. В школе Аллан Чумак досаждал преподавателям: постоянно дерзил, часто хулиганил и проводил на футбольном поле куда больше времени, чем за учебниками. По признанию экстрасенса, единственной наукой, которая смогла его увлечь, оказалась астрономия.

— Я взахлеб читал книги о жизни космоса, о далеких планетах, звездах и галактиках, кометах и астероидах, — вспоминал Аллан Чумак. — Работники планетария знали меня в лицо: я не пропускал ни одной новой лекции, а на прослушанные приходил вновь и вновь.

По рассказам одноклассников, будущий маг в детстве также увлекался культурой и религией Индии. Подросток постоянно рассказывал сверстникам о тайнах буддизма. Но, что самое интересное, никто не мог понять, откуда Аллан Чумак узнаёт об этом — ведь никакой литературы об Индии в его доме не было.

После школы Чумак пошел в институт физкультуры. До 29 лет он проработал тренером по велоспорту, но карьера закончилась скандалом. Выступая на международной конференции в Белоруссии, Аллан Чумак представил научную работу, в которой предлагал спортсменам снимать напряжение алкоголем. Эти идеи коллеги Чумака разгромили в пух и прах, заявив, что под его утверждениями нет никакого научного обоснования.

Источник: ТАСС











После такого провала Аллан Чумак решил сменить сферу и отучился в МГУ на журналиста. Работая в газете, он начал готовить большой материал о шарлатанах, которые выдают себя за народных целителей. Но чем глубже Чумак погружался в тему, тем сильнее проникался делом «чудо-врачей».

— В одно чудесное мгновение узрел мир во всём фантастическом разнообразии энергоинформационных взаимодействий, — признавался Аллан Чумак. — Я обрел способность видеть ауры людей. А потом мне показалось, что на меня обрушился водопад.

Всенародный экстрасенс

В 42 года Аллан Чумак окончательно решил, что его призвание — исцелять людей. Уволившись с работы, он начал принимать больных у себя дома. С каждым годом молва о таинственном маге распространялась по всей стране, и в конце 80-х к экстрасенсу шли толпы.

О экстрасенсорных способностях Чумака прознали и на центральном телевидении. Ранее он уже работал в эфире спортивным комментатором, и в конце 80-х его позвали обратно, но уже в роли мага-целителя.

Аллан Чумак вернулся на экраны в новом амплуа в 1989 году. Обаятельный мужчина в очках тихим голосом просил зрителей поставить перед экранами банки с водой, а затем, загадочно нашептывая что-то под нос, начинал заряжать воду движениями рук.

Источник: Роберт Нетелев / ТАСС











После первых трех месяцев утренних эфиров с Чумаком «Останкино» завалили письмами — шесть миллионов зрителей рассыпались в благодарностях удивительному экстрасенсу.

Но был среди жителей СССР и один противник Аллана Чумака — его конкурент Анатолий Кашпировский.

Соперника раздражал появившийся целитель: экстрасенс обвинял Чумака в плагиате, ведь Кашпировский начал оздоравливать нацию через телевизоры на год раньше. К тому же у седовласого мага не было даже врачебного образования — в отличие от его соперника, который закончил медицинский университет.

Также против Аллана Чумака выступали советские академики и политики — они утверждали, что целитель просто втирается людям в доверие, а болезни проходят благодаря эффекту плацебо, а не из-за магических способностей колдуна.

— Чумак имел определенные навыки в плане гипноза. У впечатлительных появлялась уверенность, что у них рубцы рассасываются, вода заряжается, — заявлял политик Геннадий Онищенко. — К тому же в случае Чумака работала и такая установка: всё, что раздается с экрана телевизора, — это истина.

Аллан Чумак во время эксперимента в лаборатории Источник: ТАСС











В девяностых целитель решил не только заряжать воду, но и продавать ее — основав фирму «Аллан Чумак и Ко», экстрасенс начал выпускать напитки и кремы со своим именем.

В то время поклонники могли не только зарядить воду у телевизора или купить ее в магазине, но и прийти на живое выступление экстрасенса: Аллан Чумак устраивал гастроли по всей стране, собирая на целебные сеансы сотни человек.

Запрет и забвение

Со временем популярность целителя начала сходить на нет. Окончательно «добил» карьеру Чумака новый закон, ограничивающий нетрадиционные методы лечения.

— Я ездил по стране. Проводил массовые целительские сеансы во многих городах России и ближнего зарубежья. Но вот однажды Минздрав наложил запрет на проведение подобных мероприятий, — вспоминал Аллан Чумак. — Меня это не шокировало. Я подумал: мне удалось встретиться с миллионами людей и помочь им. А теперь, видимо, пришла пора искать другую форму работы с теми, кто нуждается в моем даре…

Источник: Игорь Уткин / ТАСС











И тогда Аллан Чумак вспомнил о своем образовании журналиста и вновь взялся за перо. В книгах экстрасенс рассказывал тайны лечебных практик, учил юных магов пользоваться своим даром и давал советы о том, как правильно распоряжаться силой целителя.

В нулевых Чумак также решил попробовать себя в политике и баллотировался в Госдуму Самарской области. Но спад популярности дал о себе знать, и экстрасенс набрал всего три процента голосов от избирателей.

Попытка ворваться на YouTube также не увенчалась успехом: целитель утверждал, что если регулярно смотреть его видео, то любая болезнь отступит, но аудитория не прониклась устаревшими методами Чумака. Экстрасенс продолжал выпускать новые видео, но от былой славы не осталось и следа.

Источник: ctac999 / YouTube.com











В 2017 году 82-летний Аллан Чумак скончался в своей квартире в Москве. По словам врачей, у экстрасенса был ряд хронических заболеваний, включая проблемы с сердцем.

Первое время вдова целителя пыталась скрыть место захоронения Аллана Чумака, но поклонники всё же смогли отыскать могилу — экстрасенс покоится на московском Донском кладбище, неподалеку от своих родных.

Несмотря на смерть целителя, поклонники его методов считают, что всё еще могут зарядиться энергией от экстрасенса, ведь Аллан Чумак уверял, что даже смерть не остановит его целебную силу.