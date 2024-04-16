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Культура эксклюзив «Папа доигрался». Сын Куклачева — о состоянии знаменитого отца после инфаркта и попытке вернуться к работе

«Папа доигрался». Сын Куклачева — о состоянии знаменитого отца после инфаркта и попытке вернуться к работе

Дрессировщика кошек прооперировали сразу после выступления — поставили пять стентов на сердце

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Юрий Куклачев перенес операцию, которая длилась более трех часов и была проведена без наркоза

Стали известны подробности состояния Юрия Куклачева. 12 апреля во время юбилейного благотворительного концерта по случаю 75-летия в «Вегас Сити Холле» у знаменитого дрессировщика кошек случился обширный инфаркт. Прямо со сцены Юрия Дмитриевича на скорой увезли в больницу, где ему провели экстренную операцию. Она длилась больше трех часов. Без наркоза Куклачеву поставили пять стентов.

Корреспондент MSK1.RU пообщалась с сыном Юрия Куклачева Дмитрием. Он рассказал, в каком состоянии сейчас находится отец.

— Папа потихонечку идет на поправку, попросил привезти ему кефир и чернослив, но врачи до сих пор держат его в реанимации. Думаю, что оставят в штрафниках еще дней на десять, — рассказал MSK1.RU Куклачев-младший.

Папа стал хулиганить: уже пытается заниматься делами, проектами, созванивается, желает решать какие-то задачи.

Мы хотим, чтобы он был спокоен, чтобы его никто не дергал, — сказал Дмитрий Куклачев. — Я напомнил папе о том, что ему нельзя разговаривать, чтобы он выдохнул, успокоился и думал только о восстановлении. Главное сейчас — довериться врачам. Рассказал ему о том, что концерты в «Вегас Сити Холле» прошли с успехом, зритель его любит и желает скорейшего выздоровления. Перед началом шоу я выходил на сцену и объяснял ситуацию. Люди аплодировали.

Заслуженный артист России, режиссер Дмитрий Куклачев — старший сын народного артиста РСФСР Юрия Куклачева. Он пошел по стопам отца, тоже дрессирует кошек. Окончил училище циркового и эстрадного искусства и академию театрального искусства. В Театре кошек Куклачев-младший ставил спектакли, где выступал и как актер, ставил также трюки с кошками в игровых фильмах и создал большое количество рекламных роликов с участием кошек на телевидении. Плюс ко всему Дмитрий Куклачев написал «Кошачью азбуку» для детей в стихах и книгу о кошках «Пушистая книга». А на посту первого заместителя художественного руководителя «Театра кошек Куклачева» он трудится уже 14 лет.

Вчера Юрий Куклачев даже хотел приехать на свое шоу в «Вегас». По телефону он раздавал всем рекомендации, говорил, каких животных нужно поставить, какие номера поменять местами. В итоге телефон у него отобрали.

— Папа доигрался. Вообще, он уже на следующий день после операции начал мне писать СМС, правда, с ошибками. Я тогда ответил, чтобы от меня СМС он не ждал. Тогда папа стал писать маме, она тоже не ответила, тогда он перекинулся на нашего администратора. Папа — человек совершенно неугомонный. Но для меня это бальзам на душу. Понимаю, что он восстанавливается, приходит в себя. Это, конечно, важно, — добавил сын Куклачева.

По словам Дмитрия Куклачева, врачи сейчас не дают никаких прогнозов относительно здоровья дрессировщика.

— Все комментарии очень сдержанные. Знаю, что на следующем консилиуме станет ясно, каким будет дальнейшее лечение, — сказал сын Куклачева. — В любом случае в день рождения мой отец благодаря докторам родился заново.

Ранее MSK1.RU публиковал интервью с Юрием Куклачевым, где он прокомментировал нашумевшую историю кота Твикса, которого выбросили на мороз из вагона поезда, и рассказывали о том, как Куклачев чувствовал себя на следующий день после операции.

ПО ТЕМЕ
Юрий Куклачев Народный артист РСФСР Дрессировщик кошек Театр кошек Инфаркт Стенты на сердце Вегас Сити Холл Дмитрий Куклачев
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