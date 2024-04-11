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Культура В Новосибирске составляют списки ветеранов на просмотр парада Победы с трибун

В Новосибирске составляют списки ветеранов на просмотр парада Победы с трибун

Ранее стало известно, что репетиции парада пройдут в первую неделю мая

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Парад Победы традиционно пройдет утром 9 мая

В Новосибирске уже начинают готовиться к предстоящему 9 Мая. Кем и как будут распределяться среди ветеранов пригласительные билеты на парад, в ответ на запрос НГС рассказали в пресс-службе мэрии.

Концепцию того, как в областной столице отпразднуют 79-ю годовщину Победы, утвердили 23 марта на первом заседании организационного комитета. Репетиции военного парада запланированы на 4 и 7 мая, мероприятие состоится в 10 часов утра 9 мая на площади Ленина.

В мэрии уточняют, что районные администрации Новосибирска работают над подготовкой списка ветеранов Великой Отечественной войны, которые в этом году хотят посетить парад. Их традиционно разместят на трибунах с учетом состояния здоровья.

— Решение о распределении пригласительных билетом принимает Новосибирская городская общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов, — сказано в ответе.

Подробно о том, как прошел парад Победы в прошлом году, можно прочитать по ссылке.

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