В Новосибирске составляют списки ветеранов на просмотр парада Победы с трибун

В Новосибирске уже начинают готовиться к предстоящему 9 Мая. Кем и как будут распределяться среди ветеранов пригласительные билеты на парад, в ответ на запрос НГС рассказали в пресс-службе мэрии.
Концепцию того, как в областной столице отпразднуют 79-ю годовщину Победы, утвердили 23 марта на первом заседании организационного комитета. Репетиции военного парада запланированы на 4 и 7 мая, мероприятие состоится в 10 часов утра 9 мая на площади Ленина.
В мэрии уточняют, что районные администрации Новосибирска работают над подготовкой списка ветеранов Великой Отечественной войны, которые в этом году хотят посетить парад. Их традиционно разместят на трибунах с учетом состояния здоровья.
— Решение о распределении пригласительных билетом принимает Новосибирская городская общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов, — сказано в ответе.
Подробно о том, как прошел парад Победы в прошлом году, можно прочитать по ссылке.