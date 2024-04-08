Спасла в войну и уберегла во время землетрясений: старинную икону продают в Новосибирске за 3 миллиона

Размер иконы 7 на 7 сантиметров Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU, Avito











В Новосибирске на сайте объявлений Avito выставили на продажу старинную семейную икону. За нее просят 3 миллиона рублей. Как говорится в описании, владельцу эта икона досталась от прадеда.



— Эту иконку оставил мой прадед своему младшему сыну, когда тот отправился на защиту вольного казачества от большевиков. В войну обошлось без ранений. Всё детство, войну и после икона была с ним постоянно. Отдал икону своей дочери (моей маме) после провала попытки поступить на астронома. Через год она поступила на геолога в КГУ, — говорится в описании.



Как отметил мужчина, в советские годы семья переехала в Узбекистан. Там, по его мнению, икона спасла их во время нескольких землетрясений.



— В Узбекистане мы пережили несколько сильных землетрясений, никто из нас не пострадал вообще. Хотя людей там просто накрывало плитами перекрытия. И при последнем землетрясении город был почти полностью уничтожен, — говорится в описании.



Размер иконы — 7 на 7 сантиметров. Как написал владелец, он не знает, из какого металла она сделана, но отметил, что икона никогда не покидала семью.

