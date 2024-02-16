Сибиряк продает подпольное издание книги «Мастер и Маргарита» за 10 миллионов — он уверяет, что книгу пытлись жечь

Александр в разговоре с корреспондентом НГС отметил, что нашел книгу года 4 назад со следами пожара — обложка книги слегка обгорела.



— Это делает ее не просто книгой, а свидетельством истины, что рукописи не горят. Изданная в тайне, книга преодолела множество преград. Каждая страница несет в себе отпечаток времени и уникальности, — так написал в объявлении продавец.

