Сибиряк продает подпольное издание книги «Мастер и Маргарита» за 10 миллионов — он уверяет, что книгу пытлись жечь

Житель Иркустка Александр продает издание романа «Мастер и Маргарита», которое выпустили подпольно в его городе в середине 20 века. За книгу мужчина просит 10 миллионов рублей. Объявление он разместил на сайте Avito.
— Загляните в мир классической литературы через уникальное окно истории! Представляю вам подлинную жемчужину литературного наследия — «Мастер и Маргарита» от Михаила Булгакова, изданное подпольно в загадочном Иркутске в середине 20 века, — отметил житель Иркутска Александр.
Александр в разговоре с корреспондентом НГС отметил, что нашел книгу года 4 назад со следами пожара — обложка книги слегка обгорела.
— Это делает ее не просто книгой, а свидетельством истины, что рукописи не горят. Изданная в тайне, книга преодолела множество преград. Каждая страница несет в себе отпечаток времени и уникальности, — так написал в объявлении продавец.
Александр также указывает, что книга имеет большую коллекционную ценность, это единственное в своем роде издание, которое станет достойным украшением в библиотеке для ценителей и выгодной инвестицией для тех, кто желает получить прибыль.
Мужчина признался, что не смог выяснить, кто были бывшие владельцы книги, а также не нашел, у кого есть такие же копии.
— Я человек не мистического склада, но я безумный фанат романа «Мастер и Маргарита». Я старался всегда собирать какие-то вещи, которые связаны с этим романом. У меня даже коллекционное издание есть Булгакова «Мастер и Маргарита». Есть такое издание, очень большое, толстое, оно называется «Мой бедный-бедный мастер», его издали, по-моему, восемь лет назад. Случайно на улице нашел эту книгу в старом деревянном бараке, которые сносят, сжигают, — признался Александр.
Сейчас, как отметил Александр, у него очень серьезные финансовые затруднения, и поэтому мужчине срочно нужны деньги. Он уверен, что это — самиздат (способы неофициального и потому неподцензурного производства и распространения литературных произведений, религиозных и публицистических текстов в СССР и связанный с этим явлением сегмент населения — прим. ред.), так как обложка у книги любительская, буквы набраны на обычной печатной машинке, кроме того, страницы в книге двойные и вклеенные.
— На страницы можно надавить, и между ними есть полости, двойная бумага. Объявление разместил не потому, что новый фильм вышел, просто так совпало. Пока несколько раз звонили люди, интересовались, — заключил сибиряк.
По всей стране это самое дорогое издание известного произведения Михаила Булгакова. Чуть дешевле, за 7 миллионов рублей продают подарочное коллекционное издание в Санкт-Петербурге, за 550 тысяч рублей — издание в Шадринске. В Новосибирске самое дорогое издание романа, выставленное на сайте объявлений — за 12 тысяч рублей.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске выросла популярность произведения «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова после очередной экранизации романа.