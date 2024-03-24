Российские звезды в день траура опубликовали песню «Жить»

Трагедия в «Крокус Сити Холле» объединила и сплотила простых жителей России и творческих людей. Восемь лет назад, когда мир узнал о трагедии на Синайском полуострове с самолетом, в котором летели россияне, композитор Игорь Матвиенко написал песню «Жить», которая стала неофициальным гимном скорби и веры в светлое будущее. Тогда ее исполнили ведущие артисты российской эстрады.

