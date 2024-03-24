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Культура Российские звезды в день траура опубликовали песню «Жить»

Российские звезды в день траура опубликовали песню «Жить»

Клип посвящен событиям в «Крокус Сити Холле»

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Трагедия в «Крокус Сити Холле» объединила и сплотила простых жителей России и творческих людей. Восемь лет назад, когда мир узнал о трагедии на Синайском полуострове с самолетом, в котором летели россияне, композитор Игорь Матвиенко написал песню «Жить», которая стала неофициальным гимном скорби и веры в светлое будущее. Тогда ее исполнили ведущие артисты российской эстрады.

— Наша песня много раз помогала подниматься с колен и делать шаг вперед. Она про то, что только вместе мы сможем преодолеть боль утраты и научиться заново Жить! Наш обновленный клип посвящен событиям в «Крокус Сити Холле», — отмечают авторы творческого проекта «Жить».

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Игорь Матвиенко Клип Жить
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