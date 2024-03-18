«Нехер вам делать в нашей стране». Самый эпатажный певец 90-х — про Аллу Пугачеву и других уехавших

Примадонна несколько раз возвращалась в страну, последний визит был в начале ноября 2023 года. Она посетила свой особняк в деревне Грязь, однако уже 5-го числа улетела в Латвию.



— Ну а я ее люблю до сих пор, нормально всё у нас. Помните, когда в ссылку декабристов слали и жёны ехали за ними? Вот она так же, ну и слава богу. Она любит своего мужа, это здорово. Это ее политика, молодец. Она любит мужа, любит своих детей. Она поехала за мужем. Это нормальная история, — пояснил Шура.

