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«Нехер вам делать в нашей стране». Самый эпатажный певец 90-х — про Аллу Пугачеву и других уехавших

Шура предложил валить всем, кто не любит Родину

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Посмотрите, что Шура сказал об Алле Пугачевой

Видео: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Самый эпатажный артист 90-х Шура рассказал нашим коллегам из E1.RU о своем отношении к Алле Пугачевой, которая вместе с семьей покинула Россию вскоре после начала СВО и остановилась в Израиле.

Примадонна несколько раз возвращалась в страну, последний визит был в начале ноября 2023 года. Она посетила свой особняк в деревне Грязь, однако уже 5-го числа улетела в Латвию.

— Ну а я ее люблю до сих пор, нормально всё у нас. Помните, когда в ссылку декабристов слали и жёны ехали за ними? Вот она так же, ну и слава богу. Она любит своего мужа, это здорово. Это ее политика, молодец. Она любит мужа, любит своих детей. Она поехала за мужем. Это нормальная история, — пояснил Шура.

Также Шура проехался по остальным покинувшим страну звездам:

— Пусть остальные сваливают быстрее. «Небеса обетованные», помнишь фильм с Лией Ахеджаковой? Как она сидела: «Мест хлебных мало»! Вот это вот! Мест хлебных мало, понимаешь? Я всем советую, [уезжайте] дальше все. Те, кто [договорился], нехер вам делать в нашей стране. Кто не любит свою Родину и кто ее не ценит, валите все [подальше].

8 марта Шура выступил с концертом в родном Новосибирске. Читайте об этом в репортаже НГС.

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