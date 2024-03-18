«Нехер вам делать в нашей стране». Самый эпатажный певец 90-х — про Аллу Пугачеву и других уехавших

Самый эпатажный артист 90-х Шура рассказал нашим коллегам из E1.RU о своем отношении к Алле Пугачевой, которая вместе с семьей покинула Россию вскоре после начала СВО и остановилась в Израиле.
Примадонна несколько раз возвращалась в страну, последний визит был в начале ноября 2023 года. Она посетила свой особняк в деревне Грязь, однако уже
— Ну а я ее люблю до сих пор, нормально всё у нас. Помните, когда в ссылку декабристов слали и жёны ехали за ними? Вот она так же, ну и слава богу. Она любит своего мужа, это здорово. Это ее политика, молодец. Она любит мужа, любит своих детей. Она поехала за мужем. Это нормальная история, — пояснил Шура.
Также Шура проехался по остальным покинувшим страну звездам:
— Пусть остальные сваливают быстрее. «Небеса обетованные», помнишь фильм с Лией Ахеджаковой? Как она сидела: «Мест хлебных мало»! Вот это вот! Мест хлебных мало, понимаешь? Я всем советую, [уезжайте] дальше все. Те, кто [договорился], нехер вам делать в нашей стране. Кто не любит свою Родину и кто ее не ценит, валите все [подальше].
8 марта Шура выступил с концертом в родном Новосибирске. Читайте об этом в репортаже НГС.