Гребут деньги лопатами? Рассказываем, сколько сейчас зарабатывают звезды на концертах в России

Из чего складывается цена билета на концерты российских звезд, сколько процентов от всей суммы получает сам артист, сколько денег уходит на аренду зала, рекламу и прочее? Об этом корреспонденту MSK1.RU рассказали эксперты из сферы шоу-бизнеса.



«Наружная реклама в Москве стоит около 10 миллионов»

— Цена формируется из нескольких вещей. И мы сейчас говорим не про гонорар артиста, а про расходы. Во-первых, надо заплатить за аренду зала, куда входят зарплаты сотрудников, работающих в этом заведении. Например, у Кремлевского дворца и «Крокус-Сити-Холла» в Москве стоимость аренды приблизительно одинаковая — 1 миллион 600–700 тысяч рублей, — рассказал корреспонденту MSK1.RU бизнесмен и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. — Здесь мы не берем декорации, звук и свет. У каждого артиста есть свой технический райдер.