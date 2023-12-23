«Вы целый день лежите на печке!» Как супруги поселились в глухой деревне без интернета и стали ютюберами

Глухая деревня, в которой живут всего три человека

29-летний Никита родился в деревне, в которой сегодня и живет со своей супругой. Он дистанционно окончил УрФУ и начал осознанно заниматься своим хозяйством. Екатерине 24 года. Она тоже выросла в глубинке, а после поступила на исторический факультет университета в Екатеринбурге. Они познакомились в 2017 году и оба поняли, что жизнь в городе — точно не для них.

— С каждым годом всё больше и больше приходит осознание, что я хочу жить в деревне. Например, в пятнадцать лет я сильно об этом не задумывался, то есть, ну, город-город, деревня-деревня. Но, конечно, больше нравилась деревня, не было какого-то желания уехать, — рассказал Никита.

