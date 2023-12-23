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«Вы целый день лежите на печке!» Как супруги поселились в глухой деревне без интернета и стали ютюберами

Никита и Екатерина Татариновы собирают миллионы просмотров на своих роликах

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Никита и Екатерина родом из Свердловской области

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Никита и Екатерина Татариновы практически одни живут в глухой деревне, которая находится в 200 километрах от Екатеринбурга, и ведут популярный YouTube-канал «Заимка на Урале». Их ролики набирают миллионы просмотров. Супруги без прикрас рассказывают о себе, о быте, показывают, как готовят в русской печи, ведут огромное хозяйство и строят дом своей мечты.

Наши коллеги из E1.RU съездили в гости к деревенским блогерам, когда на Урале стояли аномальные морозы. Хозяева дружелюбно их встретили, напоили травяным чаем, накормили горячими шаньгами и рассказали, почему решили жить вдали от города и как завели блог, за которым сегодня следят сотни тысяч человек.

По просьбе Никиты и Екатерины мы не указываем точного местоположения деревни

По просьбе Никиты и Екатерины мы не указываем точного местоположения деревни

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Глухая деревня, в которой живут всего три человека

29-летний Никита родился в деревне, в которой сегодня и живет со своей супругой. Он дистанционно окончил УрФУ и начал осознанно заниматься своим хозяйством. Екатерине 24 года. Она тоже выросла в глубинке, а после поступила на исторический факультет университета в Екатеринбурге. Они познакомились в 2017 году и оба поняли, что жизнь в городе — точно не для них.

— С каждым годом всё больше и больше приходит осознание, что я хочу жить в деревне. Например, в пятнадцать лет я сильно об этом не задумывался, то есть, ну, город-город, деревня-деревня. Но, конечно, больше нравилась деревня, не было какого-то желания уехать, — рассказал Никита.

Никита практически не покидал своей деревни

Никита практически не покидал своей деревни

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Екатерина четыре года прожила в Екатеринбурге и вернулась в глубинку

Екатерина четыре года прожила в Екатеринбурге и вернулась в глубинку

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Главная причина, почему молодые уральцы живут в деревне — это тишина и возможность чувствовать себя в своей тарелке. Они не нуждаются в магазинах модной одежды, гипермаркетах, аптеках, театрах и музеях... Они даже практически не болеют, потому что заразиться-то не от кого! В постоянку тут проживают только три человека — Екатерина, Никита и их сосед.

— В 18 лет я хотела переехать в большой город, но пожив, поняла: нет, я хочу обратно домой, к природе, к красоте, к свободе. Главное — к свободе. То, что ты можешь выйти просто на улицу, пойти куда-то на природу, ты ничем не ограничиваешься, — объяснила Екатерина.

Уральцы с настоящей русской душой

Уральцы с настоящей русской душой

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У Татариновых два дома, речка и на другом ее берегу — огромный лес, в котором у них есть зимовья (две охотничьи избушки). В них можно растопить буржуйку, поставить чайник, посидеть у костра и подышать свежим воздухом. Также внутри на всякий случай есть немного еды — вдруг кто-нибудь будет проходить мимо и захочет отдохнуть.

— Когда уходишь в лес, переходишь через речку, там воздух еще лучше, насыщеннее, запах деревьев, запах трав... — рассказал Никита. — Мы любим на природу выбираться. Нас спрашивают: «Вот вы сидите, вам не скучно там? Съездили бы в город, погуляли там по торговым центрам». Все люди разные, все устроены по-разному, и кому-то нужен дом, участок, а кому-то этого не надо, он не хочет косить траву и снег убирать. У нас другие интересы: мы любим плавать, походы в лес — такой своего рода туризм.

Вот такой уютный домик построили супруги в лесу

Вот такой уютный домик построили супруги в лесу

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Первый дом супругам достался от родителей, а второй они купили несколько лет назад у пары пенсионеров. Он находится буквально через дорогу. Там настоящее большое хозяйство: свой огород, несколько ульев, крытые загоны с курицами, козами, свинками и даже быками. Также у Никиты и Екатерины три собаки: Беркут, Тайга и Пурга.

— Родители нас спрашивают: «Не хотели бы вы куда-то в город или в какую-нибудь более живую деревню уехать?» Но мы для себя решили, что хотим жить тут. Уже начали потихонечку ремонт делать, но работы еще очень много, — добавил Никита.

Домик, который достался им от родителей

Домик, который достался им от родителей

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А в этом домике мы гостили. Супруги его купили

А в этом домике мы гостили. Супруги его купили

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Сено для бычков и коз

Сено для бычков и коз

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А вот и сами козочки

А вот и сами козочки

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Животных Никита держит в тепле

Животных Никита держит в тепле

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В том числе быков

В том числе быков

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Ульи по всей территории

Ульи по всей территории

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Упитанные свинки

Упитанные свинки

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Всем избушкам в этой деревне больше ста лет. Раньше во время строительства не было фундамента, постройки ставили на обычные камни, из-за чего со временем они проседали. Передний угол здания начал уходить под землю, поэтому Никита покупал домкраты, разбирал старую завалинку и поднимал свой новый дом. Всё это нужно было делать постепенно: одно неверное движение — и конструкция могла рухнуть.

— Мы купили трактор для хозяйства, и вот у нас в этом году он был помощником. Мы у речки брали камни огромные, булыжники, весом больше тонны. Папа нам тоже помогал со стройкой очень сильно. Одному в каких-то моментах просто нереально было что-то делать, вдвоем мы выполняли всю эту тяжелую работу, — пояснил хозяин.

Никита впервые в жизни самостоятельно поднял дом

Никита впервые в жизни самостоятельно поднял дом

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«Цель — чтобы люди могли посмотреть то, что у нас есть на Родине»

В 2020 году Никита начал снимать блог, а Екатерина его с радостью в этом поддержала. И вот спустя несколько лет у них уже больше 400 тысяч подписчиков и миллионы просмотров. В роликах они рассказывают о погоде, урожае и о непривычном для современного горожанина — готовке в русской печи.

— У нас есть русская печка и каминка. Каминка — это печка с плитой, а русская печка — это на современном языке духовка. Но только там, конечно, дрова, угли, дымок... В духовке такого эффекта не получить. Со стороны это может показаться очень просто, но на самом деле там очень сложно готовить, это надо привыкать и набивать руку. В духовке ты можешь установить 200 градусов, а в печи — ощутить жар только на себе, — рассказала Екатерина.

В доме нет бытовых удобств, к которым привыкли многие городские жители — всё это находится на улице. Чтобы помыться, нужно растопить баню, а за водой приходится идти на скважину.

Эти ароматные шаньги Екатерина приготовила в русской печи

Эти ароматные шаньги Екатерина приготовила в русской печи

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Мы очень замерзли и буквально прилипли к теплой печке

Мы очень замерзли и буквально прилипли к теплой печке

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В русской печке не так уж просто готовить — для каждого блюда нужна своя температура

В русской печке не так уж просто готовить — для каждого блюда нужна своя температура

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Никита и Катя начали снимать ролики, когда еще строили свои избушки в лесу, и рассказывали об этом на своем первом канале Homeforest. Тогда они еще не знали, что такое YouTube в плане заработка, и делали видео, просто чтобы показывать людям природу и делиться атмосферой на Урале. Позже уже получилось вникнуть в это дело: они начали снимать и про жизнь в деревне. Тогда и появился второй канал «Заимка на Урале».

— Сейчас многим людям не хватает того, что есть у нас. Это природа вокруг, это свобода, это свежий воздух, это красоты, которыми можно любоваться вечно. Ты просто выходишь из ворот и видишь этот лес. В очередной раз можно просто остановиться и на него посмотреть. Эти пейзажи никогда не надоедают. В каждом ролике я стараюсь подчеркнуть кадры природы, — сказал Никита.

Только посмотрите, какие открываются виды!

Только посмотрите, какие открываются виды!

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Вот там, за лесом, в километре от нас две уютные избушки

Вот там, за лесом, в километре от нас две уютные избушки

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YouTube для самозанятых супругов — способ заработка. После отключения российских пользователей от монетизации Татариновы начали делать рекламу. К ней, по словам самих авторов, подписчики относятся с пониманием.

Никита сам делает контент, не прибегая к сторонним профессионалам

Никита сам делает контент, не прибегая к сторонним профессионалам

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Выгружать ролики в деревне без интернета — отдельный вид искусства. С сотовой связью свои сложности: ловит только один сотовый оператор, а трафик интернета ограничен. Поэтому периодически блогерам приходится выезжать к родителям или в город.

— Цель, которую мы изначально преследовали, — чтобы люди могли посмотреть то, что у нас есть на Родине, — рассказал Никита. — Все стремятся ездить за границу, отдохнуть куда-то, а свою Родину, свою землю они так и не видели. То есть некоторые не знают, что находится от них буквально в двух километрах. Такая красота. Поэтому люди могут зайти на YouTube или включить телевизор и посмотреть эти душевные ролики.

Так снимаются видео для блога

Так снимаются видео для блога

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Штатив, профессиональная камера и умение — вот всё, что нужно

Штатив, профессиональная камера и умение — вот всё, что нужно

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Поклонники разыскивают уральцев

Никита и Екатерина пользуются большой популярностью. Люди удивительным образом тянутся к природе и той жизни, которую показывают блогеры. Несмотря на всю любовь к своим зрителям, семья скрывает свое местоположение в целях безопасности, однако некоторые предприимчивые люди всё же находят их и приезжают с гостинцами.

— Когда мы в город выезжаем, тоже периодически встречаемся с людьми. На улице просто подходят, спрашивают, — рассказал Никита. — Но какого-то дискомфорта это не доставляет. Но адреса всё-таки не раскрываем, потому что у этого могут быть негативные последствия.

Многие поклонники присылают вещи для хозяйства и ремонта, а также декоративные подарки: одеяла, посуду, картины. Например, сервиз, из которого мы пили травяной чай, Никите и Екатерине благодарные фанаты отправили из Подмосковья.

Правда, красиво?

Правда, красиво?

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Красота ручной работы

Красота ручной работы

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Благодаря огромной аудитории Никита и Екатерина не скучают в своей деревне, ведь в любой момент они могут получить долю общения и поддержки от своих подписчиков.

— Люди как одна большая семья. У нас есть зрители, с которыми мы общаемся вживую. Они нас поддерживают, — добавил Никита.

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Но есть и другие зрители, которые не верят, что Никита и Екатерина живут в деревне и делают ролики самостоятельно.

— Некоторые пишут: «У вас работает целая съемочная площадка: режиссеры, операторы». Многие думают, что нас спонсирует государство, что мы проект, направленный на то, чтобы люди ехали жить в деревню. Но если глубоко вникнуть, то услуги тех же видео- и фотооператоров стоят таких денег... Мы всё делаем своими силами, вся основная работа лежит на нас.

Ролики уральцев смотрят далеко не только пенсионеры, которые когда-то жили в деревне и уехали в город, а теперь ностальгируют, но и молодые люди. Также есть и русские зрители за границей, которые скучают по Родине и благодаря видео наслаждаются родными пейзажами.

Посмотрите еще немного атмосферных кадров из нашей поездки.

Оригинальный старинный самовар

Оригинальный старинный самовар

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На стенах в доме — совместные фотографии

На стенах в доме — совместные фотографии

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Вид из окна — сказка

Вид из окна — сказка

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Екатерина — настоящая хозяюшка

Екатерина — настоящая хозяюшка

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Корреспонденты E1.RU тоже попали в ролик «Заимки на Урале»

Корреспонденты E1.RU тоже попали в ролик «Заимки на Урале»

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Двор под надзором

Двор под надзором

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Корм для свинок

Корм для свинок

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А вот и сам поросенок

А вот и сам поросенок

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Лепота!

Лепота!

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Никита провел для нас целую экскурсию по окрестностям

Никита провел для нас целую экскурсию по окрестностям

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Дома нас также ждала ласковая кошечка

Дома нас также ждала ласковая кошечка

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Почитайте также историю семьи, которая променяла жизнь в большом городе на глухую деревню. Чтобы выслать задание на дистанте, маме приходится ехать до автозаправки, где есть интернет.

Посмотрите, как обычная семья возрождала деревню. Сергей и Светлана Масликовы пережили и крупный пожар, и пандемию.

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