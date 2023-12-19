«Вчера вместе были на премьере». Подруга танцора Дмитрия Красилова — о последней встрече с «пухляшом» из Little Big

— Я только что узнала и до сих пор не верю. Кажется, что это всё — какая-то шутка и неправда. Надеюсь, что кто-нибудь напишет, что это просто ошибка. Мы вместе работали на канале «МУЗ-ТВ» и вчера вместе были на премьере фильма. Он, как обычно, шутил. Мы даже записали новогоднее поздравление. Дима со всеми своими фанатами сфотографировался, был очень веселый и бодрый, — поделилась с MSK1.RU Негода.