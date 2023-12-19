«Вчера вместе были на премьере». Подруга танцора Дмитрия Красилова — о последней встрече с «пухляшом» из Little Big

В понедельник, 18 декабря, стало известно о смерти
Близкая подруга танцора, певица Анастасия Негода рассказала нашим коллегам из MSK1.RU, что буквально вчера виделась с Дмитрием Красиловым на премьере фильма «Новогодний ол инклюзив» (12+). По ее словам, артист не жаловался на здоровье, а шутил и смеялся.
— Я только что узнала и до сих пор не верю. Кажется, что это всё — какая-то шутка и неправда. Надеюсь, что кто-нибудь напишет, что это просто ошибка. Мы вместе работали на канале «МУЗ-ТВ» и вчера вместе были на премьере фильма. Он, как обычно, шутил. Мы даже записали новогоднее поздравление. Дима со всеми своими фанатами сфотографировался, был очень веселый и бодрый, — поделилась с MSK1.RU Негода.
По словам Анастасии Негоды, с премьера фильма она ушла раньше, а Дмитрий Красилов остался в кинотеатре. Как он возвращался домой, певица не знает.
— Думаю, что фильм до конца досмотрел. А что потом было дальше — уже не знаю. Он вообще не жаловался [на проблемы с сердцем]. Он был веселым и бодрым, как обычно. Раздавал подарки и конфеты. Дима очень добрый и позитивный человек, душа компании, — добавила певица.
Как пишет Baza, предварительной причиной смерти Дмитрия Красилова стала острая сердечная недостаточность.
Первым о пропаже артиста забил тревогу его директор Андрей Наконечный. Мужчина пытался дозвониться до Дмитрия со вчерашнего вечера, но тот не брал трубку. В разговоре с корреспондентом MSK1.RU директор артиста отказался комментировать его смерть.
Ранее мы рассказывали о первых подробностях смерти Дмитрия Красилова.