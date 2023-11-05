Алла Пугачева снова покинула Россию. Она пробыла на родине всего пару дней

5 ноября Алла Пугачева снова покинула Россию. Она вернулась домой три дня назад, побывала в Москве и в своем особняке в деревне Грязь.
Сейчас Примадонна в Латвии. Это следует из публикации ее мужа, Максима Галкина*. Он выложил фото из латвийской Сигулды и порадовался местной солнечной погоде.
Сама Пугачева никак не комментировала свой визит на родину. В деревне Грязь ее ждали как родную — мы рассказывали, что там происходило. Прочитайте также, что о возвращении артистки говорили звезды и юристы.
* Признан в РФ иностранным агентом.