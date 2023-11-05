Алла Пугачева снова покинула Россию. Она пробыла на родине всего пару дней

5 ноября Алла Пугачева снова покинула Россию. Она вернулась домой три дня назад, побывала в Москве и в своем особняке в деревне Грязь.



Сейчас Примадонна в Латвии. Это следует из публикации ее мужа, Максима Галкина*. Он выложил фото из латвийской Сигулды и порадовался местной солнечной погоде.