«Прибыль от песен Шатунова — это десятки миллионов в год». Известные адвокаты — о наследстве исполнителя «Белых роз» и других хитов

«Знает седая ночь все мои тайны»

К сожалению, на концерте не было Сергея Кузнецова, автора текстов и композитора главных шлягеров «Ласкового мая». Он ненадолго пережил своего воспитанника и друга — Кузя, как его ласково называли в группе, скончался 7 ноября 2022 года от оторвавшегося тромба. Но перед смертью Юрий Шатунов и Сергей Кузнецов успели сделать главное — отстоять права на «Белые розы», «Розовый вечер», «Детство» и другие песни.



— Жаль, что Юра смог порадоваться нашей победе лишь несколько дней, — рассказал корреспонденту MSK1.RU Сергей Кузнецов после похорон Шатунова.