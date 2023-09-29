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«Он — важный человек». Сибиряк нашел портрет Ленина в мусорке, а теперь продает его за 5 миллионов

Лицо вождя нанесено на кусок железа

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Новосибирец выставил на продажу портрет Владимра Ленина за 5 миллионов рублей

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На сайте объявлений житель Новосибирска Александр выставил на продажу черно-белый портрет Владимира Ленина, нанесенный на кусок железа. Мужчина просит за него 5 миллионов рублей.

— Продам Ленина. Считаю, что он — исторически важный человек, — сказано в описании товара.

В каком году была создана картина, Александр не знает. Сибиряк рассказал НГС, что однажды обнаружил портрет вождя в мусоре и решил забрать его себе. Цену на находку он считает вполне приемлемой:

— Я убежден, что Ленин внес ключевую роль в развитие страны, и он один из главных деятелей СССР. По-моему мнению, этот портрет очень ценный.

Как утверждает продавец, потенциальные покупатели не оставляют его предложение без внимания и довольно часто спрашивают о портрете.

На этой неделе НГС рассказывал о том, что новосибирцы несколько лет привозили в турагентство песок из поездок — теперь коллекцию продают за 100 тысяч.

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