«Он — важный человек». Сибиряк нашел портрет Ленина в мусорке, а теперь продает его за 5 миллионов

На сайте объявлений житель Новосибирска Александр выставил на продажу черно-белый портрет Владимира Ленина, нанесенный на кусок железа. Мужчина просит за него 5 миллионов рублей.
— Продам Ленина. Считаю, что он — исторически важный человек, — сказано в описании товара.
В каком году была создана картина, Александр не знает. Сибиряк рассказал НГС, что однажды обнаружил портрет вождя в мусоре и решил забрать его себе. Цену на находку он считает вполне приемлемой:
— Я убежден, что Ленин внес ключевую роль в развитие страны, и он один из главных деятелей СССР. По-моему мнению, этот портрет очень ценный.
Как утверждает продавец, потенциальные покупатели не оставляют его предложение без внимания и довольно часто спрашивают о портрете.
На этой неделе НГС рассказывал о том, что новосибирцы несколько лет привозили в турагентство песок из поездок — теперь коллекцию продают за 100 тысяч.