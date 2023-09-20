«Не уберег себя»: что известно про смерть 40-летнего актера Алексея Янина и как он жил последние годы

Актер Алексей Янин скончался в реанимации 20 сентября. Причиной стала продолжительная болезнь — последние восемь лет он боролся с последствиями инсульта.
— Он как сбит на самом взлете был, — рассказала Ольга, мама Алексея Янина. — У него проекты шли и в театре, и в кино. Один за другим. И жизнь прервалась, к сожалению, в 32 года. До и после — это две разные совершенно жизни.
Подробнее о болезни актера смотрите в видео чуть выше.
После инсульта у Алексея Янина появились проблемы с речью и памятью, он не мог вставать с постели. Мама и отчим увезли его за город, чтобы ухаживать за ним, а его супруга — бывшая участница «Фабрики звезд» Дарья Клюшникова с сыном остались жить в Москве. Тогда многие обвиняли певицу в том, что она отвернулась от больного мужа, но на защиту Дарьи встала ее свекровь.
Дарья помогала им материально — реабилитация, лекарства и всевозможные приспособления для Алексея обходились очень дорого. По мере возможности супруга навещала актера, привозила сына повидаться.
Все эти годы Алексей заново учился стоять, говорить, есть. Казалось, реабилитация наконец начала давать плоды и он возвращается к жизни, но 2 сентября актера экстренно госпитализировали. В этот же день появилась информация о его смерти. Однако, 3 сентября его жена Дарья это опровергла и заявила, что в НИИ Склифосовского произошла ошибка, а ее муж жив.
Врачи почти три недели боролись за жизнь Алексея Янина, но спасти актера не удалось.
Янин работал в Российском молодежном театре, а также снялся в более чем 30 фильмах и сериалах, среди которых «Опережая выстрел», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Острог. Дело Федора Сеченова», «Студенты», «Трое сверху», «Дочки-матери», «Бомжиха».