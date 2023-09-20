«Не уберег себя»: что известно про смерть 40-летнего актера Алексея Янина и как он жил последние годы

— Он как сбит на самом взлете был, — рассказала Ольга, мама Алексея Янина. — У него проекты шли и в театре, и в кино. Один за другим. И жизнь прервалась, к сожалению, в 32 года. До и после — это две разные совершенно жизни.



Подробнее о болезни актера смотрите в видео чуть выше.