«Вдруг у кого-то денег нет, а дача от бабушки досталась»: сибиряк готов выменять коллекцию марок на маленький дом

Житель Новосибирска Максим выставил на продажу на сайте объявлений альбом почтовых марок за 1,5 миллиона рублей.
Мужчина рассказал НГС, что экземпляры для своей коллекции он начал собирать в 1990-х. Однако Максим не уточнил, сколько марок — в альбоме, выставленном на продажу. Цену на коллекцию сибиряк установил, исходя из того, что она дорога ему лично:
— Вообще, если посмотреть, подобных предложений по России довольно много.
Максим также готов обменять товар на автомобиль, мотоцикл, гараж или дачу. Объясняет:
— Это по сути рыночные отношения. Вдруг кому-то нужна коллекция, но он не располагает такой суммой, а вот от бабушки, допустим, осталась дача.
А жительница Новосибирска продает старинную фотографию котят, которая стоит 7 миллионов рублей.