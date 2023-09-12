«Вдруг у кого-то денег нет, а дача от бабушки досталась»: сибиряк готов выменять коллекцию марок на маленький дом

Житель Новосибирска Максим выставил на продажу на сайте объявлений альбом почтовых марок за 1,5 миллиона рублей.



Мужчина рассказал НГС, что экземпляры для своей коллекции он начал собирать в 1990-х. Однако Максим не уточнил, сколько марок — в альбоме, выставленном на продажу. Цену на коллекцию сибиряк установил, исходя из того, что она дорога ему лично: