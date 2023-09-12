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«Вдруг у кого-то денег нет, а дача от бабушки досталась»: сибиряк готов выменять коллекцию марок на маленький дом

Мужчина оценивает стоимость своего товара в 1,5 миллиона рублей

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Житель Новосибирска выставил на продажу на сайте объявлений альбом почтовых марок

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Житель Новосибирска Максим выставил на продажу на сайте объявлений альбом почтовых марок за 1,5 миллиона рублей.

Мужчина рассказал НГС, что экземпляры для своей коллекции он начал собирать в 1990-х. Однако Максим не уточнил, сколько марок — в альбоме, выставленном на продажу. Цену на коллекцию сибиряк установил, исходя из того, что она дорога ему лично:

— Вообще, если посмотреть, подобных предложений по России довольно много.

Стоимость коллекции — 1,5 миллиона рублей

Стоимость коллекции — 1,5 миллиона рублей

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Сибиряк начал собирать коллекцию марок в 1990-х

Сибиряк начал собирать коллекцию марок в 1990-х

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Максим также готов обменять товар на автомобиль, мотоцикл, гараж или дачу. Объясняет:

— Это по сути рыночные отношения. Вдруг кому-то нужна коллекция, но он не располагает такой суммой, а вот от бабушки, допустим, осталась дача.

А жительница Новосибирска продает старинную фотографию котят, которая стоит 7 миллионов рублей.

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