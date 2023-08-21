Сибирячка продает «старинную» фотографию котят — она стоит 7 миллионов

Жительница Новосибирска выставила на продажу фотографию с двумя котятами на сайте объявлений. Она предлагает купить экземпляр за 7 миллионов рублей.



Судя по фото, один из котят сидит на столе или полу. Другой же — в лукошке, в окружении ромашек.

