Сибирячка продает «старинную» фотографию котят — она стоит 7 миллионов

Жительница Новосибирска выставила на продажу фотографию с двумя котятами на сайте объявлений. Она предлагает купить экземпляр за
Судя по фото, один из котят сидит на столе или полу. Другой же — в лукошке, в окружении ромашек.
В описании к товару продавец заявила, что изображение — старинное. При этом НГС она призналась, что не знает, когда была сделана фотография:
— Досталась от прадедов. Даты нет — только цена 3 рубля 50 копеек.
На обратной стороне фото также подписано: Красноярское краевое фотохудожественное объединение. Девушка не уточнила, почему оценивает находку в несколько миллионов.
Еще один сибиряк продает коллекцию счастливых билетов почти за миллион — но он готов поторговаться.