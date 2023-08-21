freedom
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 3/10
usd 93.40
eur 101.48
СрочноГрудного ребенка госпитализировали после ДТП
Все новости
Все новости

Сибирячка продает «старинную» фотографию котят — она стоит 7 миллионов

Первоначальная стоимость открытки намного ниже

1 393

Жительница Новосибирска продает фотографию котят за 7 миллионов рублей

Поделиться

Жительница Новосибирска выставила на продажу фотографию с двумя котятами на сайте объявлений. Она предлагает купить экземпляр за 7 миллионов рублей.

Судя по фото, один из котят сидит на столе или полу. Другой же — в лукошке, в окружении ромашек.

В описании к товару продавец заявила, что изображение — старинное. При этом НГС она призналась, что не знает, когда была сделана фотография:

— Досталась от прадедов. Даты нет — только цена 3 рубля 50 копеек.

На обратной стороне фото также подписано: Красноярское краевое фотохудожественное объединение. Девушка не уточнила, почему оценивает находку в несколько миллионов.

Еще один сибиряк продает коллекцию счастливых билетов почти за миллион — но он готов поторговаться.

По теме

АвитоНовостиОбъявлениеНовосибирск
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter