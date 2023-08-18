Сибиряк продает коллекцию счастливых билетов на автобус почти за миллион — но он готов поторговаться

Новосибирцы массово продают счастливые билетики на автобусы — свои предложения они публикуют на сайтах объявлений. «Трофеи» из общественного транспорта стоят недешево, от нескольких сотен тысяч рублей. НГС сделал подборку «золотых» билетов — в ней есть и коллекция почти за миллион.
Еще сто тысяч — и миллион
Коллекцию сразу из 43 счастливых билетов житель Новосибирска Александр выставил на продажу за 899 тысяч рублей (столько же в среднем стоит комната в квартире). Судя по фото из объявления, на большинстве билетиков не написаны цены, но на одном она все-таки бросается в глаза — 1 рубль, вот только год при этом не указан. Комбинация цифр на нем такая: 036801.
— Торг. Готов обсудить вашу цену, — указал Александр.
Мы пытались узнать о коллекции подробнее, но на момент написания новости нам не удалось получить комментарий от новосибирца.
«Коплю на учебу»
Сибирячка Дамира предлагает купить у нее билет на автобус с зеркальным номером: 013310. На нем стоит цена 22 рубля — отметим, что столько проезд на этом виде транспорта стоил в Новосибирске до 8 декабря 2019-го. «Ценность, как-никак!» — сказала женщина в беседе с НГС. Экземпляр она хочет продать за 133 тысячи рублей. Заработанные деньги планирует вложить в образование дочери, которая на момент публикации окончила девятый класс.
— Вообще не помню, где и когда (появился этот билет). Просто много лет лежал в папке с документами <…> Ну и решила продать. Понимаю, что цена неадекватная, но забавно. Да и дочь через два года заканчивает школа и надо уже копить на вуз. Надеюсь, поступит на бюджет, но не зря в народе бытует мысль: на Бога надейся, а сам не плошай. Как-то так, — рассказала Дамира нашим журналистам.
Чтобы привлечь покупателей, Дамира в своем объявлении углубилась в нумерологию:
— Смотрите сами. По суммам сторон это две четверки. По нумерологии это квадрат, жизненная устойчивость. Все в сумме дает число 8. Это, опять же по законам нумерологии, двойной квадрат.
Стоит как десять машин
Еще один новосибирец, Андрей, продает билет на автобус уже за 200 тысяч рублей, хотя его первоначальная цена — 26 рублей. Денег, которые мужчина просит за находку, хватило бы на десять подержанных Lada 2101 1973 года выпуска. На одном из сайтов мы отыскали такой автомобиль за 20 тысяч.
И, да, номер на этом билетике тоже зеркальный: 404404.
— Состояние отличное. Писать только по делу, — сказано в описании.
Также сибиряки массово продают автографы советских знаменитостей — за подпись Юрия Гагарина просят 17 тысяч.