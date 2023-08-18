Сибиряк продает коллекцию счастливых билетов на автобус почти за миллион — но он готов поторговаться

Сибирячка Дамира предлагает купить у нее билет на автобус с зеркальным номером: 013310. На нем стоит цена 22 рубля — отметим, что столько проезд на этом виде транспорта стоил в Новосибирске до 8 декабря 2019-го. «Ценность, как-никак!» — сказала женщина в беседе с НГС. Экземпляр она хочет продать за 133 тысячи рублей. Заработанные деньги планирует вложить в образование дочери, которая на момент публикации окончила девятый класс.



— Вообще не помню, где и когда (появился этот билет). Просто много лет лежал в папке с документами <…> Ну и решила продать. Понимаю, что цена неадекватная, но забавно. Да и дочь через два года заканчивает школа и надо уже копить на вуз. Надеюсь, поступит на бюджет, но не зря в народе бытует мысль: на Бога надейся, а сам не плошай. Как-то так, — рассказала Дамира нашим журналистам.