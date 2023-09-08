«Это набор из моего детства»: сибирячка хочет получить 180 тысяч рублей за «Лего» - фото с ностальгией

Жительница Новосибирска Екатерина Синченко выставила на продажу на сайте объявлений комплект из двух наборов конструктора «Лего» — Дом шерифа и Форт Авалон — за 180 тысяч рублей.
Наборы конструктора состоят из игрушечных домиков, небольшого забора и башенок, а также мини-лошадок и ковбоев — сохранилась почти вся комплектация, говорится в объявлении. Сибирячка рассказала НГС, что год производства игрушек — 1996 или 1997-й.
— Это набор из моего детства, который переезжает со мной с места на место. Вот решила передать в новые руки. На мой взгляд, игрушки того времени качественнее, продуманнее и интереснее. Уникальная, раритетная вещь, можно сказать, — отмечает она.
Синченко объясняет, что цену на товар она поставила интуитивно, но готова поторговаться:
— Как правило, смотрю, сколько стоит такая же вещь или аналоги, прикидываю и усредняю. Ну, а торг уместен, если покупатель заинтересован в вещи.
В августе НГС также рассказывал, что сибиряк продает коллекцию счастливых билетов на автобус почти за миллион, и он тоже согласен на торг.