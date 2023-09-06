«Дата показа "Барби" в России уже заявлена». Кинопрокатчик — о нелегальном прокате фильмов и новой волне цензуры

В Минкульте заявили, что «Барби» (12+) и «Оппенгеймер» (16+) не соответствуют традиционным ценностям, поэтому фильмам не разрешили выдать принудительную лицензию. Ранее мы общались с критиками о том, что в картинах могло не понравиться министерству и какова судьба «серого» кинопроката в России.
Но какова судьба кинотеатров, которые официально не могут показывать главные зарубежные премьеры, и удастся ли все-таки посмотреть нашумевшие фильмы на большом экране? Об этом мы поговорили с Андреем Алексеевым* — кинопредпринимателем из Ярославля.
— Что такого может быть в фильме, чтобы его не допустили к прокату из-за несоответствия традиционным ценностям?
— Мне кажется, нам просто дают понять, что прокат таких фильмов, пусть и нелегальный, нежелателен. Таким образом начинается борьба с расцветшим бурным цветом пиратством, которое у нас в последние 1,5 года вынужденно присутствует в кинотеатрах с прокатом голливудского кино. Видимо, решили начать борьбу, и начать именно с этих ярких фильмов, каждый из которых по-своему пропагандирует, скажем так, ценности, которые признаны у нас нежелательными.
«Оппенгеймер» — другое дело. Во-первых, это история про сильную личность, которая противодействует системе и общечеловеческие ценности ставит в итоге во главу угла. А с величием своего государства — в данном случае США, но тем не менее — борется, и параллели с сегодняшним днем напрашиваются сами собой. Пропаганда всего, что сейчас признано враждебным, заставляет Минкульт эти формулировки произносить публично.
При этом кинотеатры всё равно будут показывать как минимум «Барби», потому что сейчас всё это происходит без ведома Минкульта. Появились организации, которые предлагают дубляж этих фильмов, и, соответственно, дата проката в России уже заявлена — кинотеатры ждут и подставляют мешки с деньгами.
Всё это произошло опять же нелегальным способом, но тем не менее определенные кинотеатры уже заключают договор с этими пиратами и готовы к этому прокату. Впервые Минкульт формулирует свои постулаты про несоответствующие ценности. И непонятно, как будет себя вести в данном случае министерство и надзирающие органы. Потому что если кинотеатры все-таки решатся показывать, например, «Барби», они могут столкнуться с неплановыми прокурорскими проверками, штрафами и так далее.
— Я помню, были скандалы с «Кроликом Джоджо» (фильм про мальчика, укрывающего еврейку у себя дома во время Второй мировой войны. После скандала с фильмом прокатчики сами решили не показывать фильм) или с «Капитан Волконогов бежал» (кинокартина о репрессиях 1937 года в СССР, официальная причина отмены показов — отсутствие «прокатных перспектив»), где Минкульт даже не принимал прямого участия.
— Кстати, «Смерть Сталина» (Минкульт отозвал лицензию после скандала. — Прим. ред.) была в этом же списке. А теперь они пошли дальше и, судя по всему, объявили войну именно содержанию голливудского кино, которое признали опасным и нежелательным. То есть если раньше, условно говоря, «Аватар» терпели, то теперь и он может попасть под каток.
— Это, наверное, приносит прокатчикам большие убытки?
— Это наносит урон кинотеатрам прежде всего, которые пытаются выжить. Они пытались выжить после пандемии и, соответственно, после ухода Голливуда тоже пытаются. Им очень тяжело.
Я думаю, что государство нас готовит к тому, что кинотеатры из коммерческих структур постепенно превратятся в государственные.
— Другие эксперты говорят, что Минкульт таким образом лоббирует фильмы отечественного производства, которые готовятся к прокату. Уже выходил, например, «Чебурашка», который собрал большую кассу.
— Да, всё верно. У них есть, конечно, свои интересы, и их задача — демонстрировать и рапортовать наверх, что доля российского кино стремительно повышается: «смотрите, у нас доля отечественных фильмов составляет уже 80%». Но, когда речь заходит о финансовых выражениях, что для кинотеатров является важнейшим показателем, здесь мы приходим к печальным выводам. Денег, которые собирают российские релизы, даже во всём своем количестве не хватает на то, чтобы содержать такое количество кинотеатров в стране.
Второй сценарий наиболее вероятен, и в этом случае просто не будет варианта показывать голливудское кино — неважно, пиратское или нет, его просто не будет.
* Признан в РФ иноагентом.
Ранее мы рассказывали, как фильм «Барби» повлиял на выбор мебели у россиян. Также прочитайте, почему музей истории ГУЛАГа отменил показы фильмов о репрессиях «Капитан Волконогов бежал» и «За нас с вами».