«Дата показа "Барби" в России уже заявлена». Кинопрокатчик — о нелегальном прокате фильмов и новой волне цензуры

— Что такого может быть в фильме, чтобы его не допустили к прокату из-за несоответствия традиционным ценностям?



— Мне кажется, нам просто дают понять, что прокат таких фильмов, пусть и нелегальный, нежелателен. Таким образом начинается борьба с расцветшим бурным цветом пиратством, которое у нас в последние 1,5 года вынужденно присутствует в кинотеатрах с прокатом голливудского кино. Видимо, решили начать борьбу, и начать именно с этих ярких фильмов, каждый из которых по-своему пропагандирует, скажем так, ценности, которые признаны у нас нежелательными.