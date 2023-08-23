Иначе бы не влез: в недостроенный новосибирский дом-музей краном поместили первый экспонат — фото огромного шара

Сегодня, 23 августа, в Новосибирске, рабочие поместили первый экспонат в будущее здание музея Кондратюка — им стал спускаемый аппарат «Зенит-2». Дом Кондратюка сейчас отстраивают заново, пока реконструирован только первый этаж.
Изначально «Зенит-2» хотели отреставрировать, но передумали и сохранили неизменным. По словам директора музея Новосибирска Елены Щукиной, спутник прошел через космос, возвращение на Землю, огневые и механические испытания. Это внушительный, габаритный экспонат, потому его поместили в музей краном еще до строительства второго этажа и крыши.
Этот аппарат «Зенит-2» работал на минобороны СССР, рассказала Щукина.
— В период холодной войны было важно следить друг за другом. Внутри этого спутника находился фотоаппарат с большим объективом, позволявший делать уникальные для того времени фотографии, интересовавшие нашу страну. Это закрытая программа минобороны и сейчас мы пытаемся раскрыть эту историю, чтобы рассказать новосибирцам, — говорит директор Музея Новосибирска Елена Щукина.
Дом Кондратюка сносили из-за аварийного состояния. Рабочие заново возведут здание, внешне сделав его абсолютно идентичным старому. А вот внутри изменится всё — от дизайна интерьера до состава экспозиций.
— Наша задача: сделать так, чтобы здесь было ощущение присутствия Кондратюка. Придумываем идеи — будет это силуэт на стене, как раньше, или в окне. Сейчас идет конкурс на разработку дизайн-проекта. Основную экспозицию принципиально поменяем. Оставим якорные экспонаты и невыставленное ранее репринтное издание книги Юрия. Экспонаты будут посвящены космосу и именитому ученому, — добавила Елена Щукина.
На реконструкцию музея выделяли около 190 миллионов рублей. Ее выполнят за 2 года — до конца 2024. Ранее корреспондент НГС писала о том, кто такой Юрий Кондратюк и почему его дом-музей сносили.