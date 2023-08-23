Иначе бы не влез: в недостроенный новосибирский дом-музей краном поместили первый экспонат — фото огромного шара

Изначально «Зенит-2» хотели отреставрировать, но передумали и сохранили неизменным. По словам директора музея Новосибирска Елены Щукиной, спутник прошел через космос, возвращение на Землю, огневые и механические испытания. Это внушительный, габаритный экспонат, потому его поместили в музей краном еще до строительства второго этажа и крыши.