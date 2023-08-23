freedom
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 8/10
usd 94.12
eur 102.75
СрочноЧто известно о сибирячке, погибшей в Москве
Все новости
Все новости

Иначе бы не влез: в недостроенный новосибирский дом-музей краном поместили первый экспонат — фото огромного шара

Аппарат «Зенит 2» не стали реставрировать перед тем, как расположить на новом месте

444

Тяжелый аппарат привезли в музей до строительства второго этажа

Поделиться

Сегодня, 23 августа, в Новосибирске, рабочие поместили первый экспонат в будущее здание музея Кондратюка — им стал спускаемый аппарат «Зенит-2». Дом Кондратюка сейчас отстраивают заново, пока реконструирован только первый этаж.

Изначально «Зенит-2» хотели отреставрировать, но передумали и сохранили неизменным. По словам директора музея Новосибирска Елены Щукиной, спутник прошел через космос, возвращение на Землю, огневые и механические испытания. Это внушительный, габаритный экспонат, потому его поместили в музей краном еще до строительства второго этажа и крыши.

Этот аппарат «Зенит-2» работал на минобороны СССР, рассказала Щукина.

— В период холодной войны было важно следить друг за другом. Внутри этого спутника находился фотоаппарат с большим объективом, позволявший делать уникальные для того времени фотографии, интересовавшие нашу страну. Это закрытая программа минобороны и сейчас мы пытаемся раскрыть эту историю, чтобы рассказать новосибирцам, — говорит директор Музея Новосибирска Елена Щукина.

Спутник-шпион переносили краном.

Спутник-шпион переносили краном.

Поделиться

Посмотреть, как спускаемый аппарат переносят в будущий музей, приехали мэр города Анатолий Локоть

Посмотреть, как спускаемый аппарат переносят в будущий музей, приехали мэр города Анатолий Локоть

Поделиться

Дом Кондратюка сносили из-за аварийного состояния. Рабочие заново возведут здание, внешне сделав его абсолютно идентичным старому. А вот внутри изменится всё — от дизайна интерьера до состава экспозиций.

— Наша задача: сделать так, чтобы здесь было ощущение присутствия Кондратюка. Придумываем идеи — будет это силуэт на стене, как раньше, или в окне. Сейчас идет конкурс на разработку дизайн-проекта. Основную экспозицию принципиально поменяем. Оставим якорные экспонаты и невыставленное ранее репринтное издание книги Юрия. Экспонаты будут посвящены космосу и именитому ученому, — добавила Елена Щукина.

На реконструкцию музея выделяли около 190 миллионов рублей. Ее выполнят за 2 года — до конца 2024. Ранее корреспондент НГС писала о том, кто такой Юрий Кондратюк и почему его дом-музей сносили.

По теме

МузейКосмосКосмический аппаратЭкспонат
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter