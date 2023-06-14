Кино под замком. НГС проник на закрытую фильмобазу — здесь хранят километры пленок и истории советского кинопроката

Кинозал с занавесом

На фильмобазе пахнет пылью и какой-то неуловимой ностальгией. Здание как будто давно законсервировано, не позже 1980-х. Поэтому особенно удивительно, что фильмобаза перестала работать лишь в 2019 году.

Ее открыли в 1978 году — она была одним из центров «закулисья» киноиндустрии Новосибирской области. Как отмечают организаторы экскурсии на «закрытую» территорию, даже те, кто долгие годы изучал историю кино в Новосибирске, о небольшом здании на краю Кировского района не знали.

