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Кино под замком. НГС проник на закрытую фильмобазу — здесь хранят километры пленок и истории советского кинопроката

Фильмобаза работала полвека, но после закрытия туда никто не мог попасть — до этого года

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Все фильмы, приезжающие в Новосибирск, на фильмобазе проверяли вручную

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На пару дней на краю Кировского района Новосибирска открылась фильмобаза. О ее существовании не знали даже глубоко погруженные в историю кино новосибирцы. Открыли ее 50 лет назад, а в 2019 году заархивировали. Некоторые кинокартины в архиве датированы аж 1937 годом. В немного пыльное, хранящие десятилетия истории здание попали журналисты НГС — рассказываем о застывшей во времени фильмобазе.

Кинозал с занавесом

На фильмобазе пахнет пылью и какой-то неуловимой ностальгией. Здание как будто давно законсервировано, не позже 1980-х. Поэтому особенно удивительно, что фильмобаза перестала работать лишь в 2019 году.

Ее открыли в 1978 году — она была одним из центров «закулисья» киноиндустрии Новосибирской области. Как отмечают организаторы экскурсии на «закрытую» территорию, даже те, кто долгие годы изучал историю кино в Новосибирске, о небольшом здании на краю Кировского района не знали.

В Новосибирской области было очень популярно кино

В Новосибирской области было очень популярно кино

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После закрытия фильмобазу передали Центру креативных индустрий, который закрыл архивы. Спустя четыре года в Центр пришли организаторы сообщества «Новосибирск. Конструктивизм» с желанием сделать фильмобазу открытой и водить сюда экскурсии. После переговоров на Ночь музеев на несколько часов фильмобаза открыла свои двери.

— Здесь фильмы собирали после того, как они покатались по городу, по всем районам области: сюда их привозили, реставрировали и складировали в киноархив, — рассказывает экскурсовод Михаил Питателев.

Киномеханики сделали надпись ради шутки

Киномеханики сделали надпись ради шутки

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Посетителей сначала ведут в киноаппаратную, где на стене пачками сигарет выложено «Не курить» и стоят до сих пор работающие проекторы. Таких в городе осталось лишь несколько: в «Синеме» и «Победе». Директор фильмобазы Иван Терентьевич запускает один из проекторов и говорит, что в будущем, если экскурсии будут интересны, можно будет смотреть кино.

Иван Терентьевич проработал на фильмобазе 12 лет, а в «закулисье» кино работает всю жизнь: начинал с киномеханика, а потом развозил кинопленки по Новосибирской области.

Иван Терентьевич встречает гостей и рассказывает про дело своей жизни

Иван Терентьевич встречает гостей и рассказывает про дело своей жизни

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— В первый раз Иван Терентьевич с подозрением смотрел. А когда в третий раз пришли, он стал открытым и начал всё рассказывать. И работники рады, что к ним приходят, что их дело жизни интересно, — объясняет руководитель проекта «Новосибирск Конструктивизм» Евгений Дубровин.

В небольшой комнатке стоит кинокопировальный аппарат. Вообще, фабрика по копированию работала в Октябрьском районе Новосибирска, но фильмобаза сделала собственную установку, чтобы делать копии для производственных целей. На стенах в аппаратной висят схемы для обучения киномехаников — здесь проходила практика будущих профессионалов, которые работали в городе и в районах.

На фильмобазе сохранились работающие пленочные кинопроекторы — во всём городе их остались единицы

На фильмобазе сохранились работающие пленочные кинопроекторы — во всём городе их остались единицы

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Проекторы направлены в небольшой кинозал на 30 мест. Ведущий к нему узкий коридор весь завешан плакатами. На них история смешалась: рядом с афишами старых советских фильмов — фильм с Джимом Керри. Сам зал выглядит непривычно для современного зрителя: театральный занавес, белая кожа, советские лампы в форме чупа-чупсов.

— Просто почувствуйте, насколько здесь всё нетронуто. На стенах перфорированные панели, которые обычно ставили в кабинете лор-врачей, чтобы обеспечить нужную акустику, — рассказывает Михаил Питателев. — Здесь смотрели кино директора советских кинотеатров, цензоры. Они определяли очередь, решали, по каким кинотеатрам будет ездить фильм, кто его будет прокатывать, кто возьмет как повторный фильм и кто будет его досматривать, когда пленка уже поизносится. И какой будет возрастной ценз — каждая область могла определять сама.

В зале всё еще можно смотреть кино — на фильмобазе надеются, что в экскурсии можно будет включить пару фильмов

В зале всё еще можно смотреть кино — на фильмобазе надеются, что в экскурсии можно будет включить пару фильмов

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Одна из особенностей кинозала — кожаный экран. Когда в Новосибирске реконструировали кинотеатр «Победа», кинолюбители просили сделать зал, обитый кожей. Специально для них в одном из кафе «Победы» есть стена с кожаной обивкой.

Маленький кинозал тоже, возможно, скоро оживет. Организаторы уже составляют план, что можно включить: фильмы сибирских авторов, старое советское кино и современное пленочное.

В здании много специализированной техники

В здании много специализированной техники

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«Крик души»

В кабинете директора Ивана Терентьевича стоят видавший виды кожаный диван и большой деревянный стол — признаки прошлой важности этого места. На стенах выставлены карты с отмеченными изменениями для пленочного кино.

До революции кино, как объясняет экскурсовод, было «низким» искусством: его смотрели после цирковых представлений и крутили в кабаках, где наливали алкоголь. Это всё создавало образ, что кино — для малограмотных граждан. Но затем Ленин объявил, что цирк и кино в пролетарской стране — самые важные искусства. После этого кинотеатры стали быстро распространяться по стране.

— Тут крик души из 90-х, когда люди перестали ходить в кино. За 1986 год средняя загрузка кинозалов — 38,5%, на детских сеансах — 48,2%. Средняя посещаемость жителями — 18,9 раза, то есть 19 раз в год человек ходит в кино. Дети ходят 39,2 раза. И вот 1995 год — средняя посещаемость 0,1%, каждый десятый человек ходит в кинозал. Два кинотеатра, «Луч» и «Заря», помечены крестами — они стали церквями, — показывает на картах экскурсовод.

Большой кожаный диван — как призрак эпохи расцвета кинотеатров

Большой кожаный диван — как призрак эпохи расцвета кинотеатров

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Многие комнаты с самим архивом для посетителей еще закрыты — до них пока не добрались руки историков и музейных работников. Зато открыто несколько технических комнат. В одной из них стоит огромный аппарат для реставрации пленки: после приезда из Москвы пленку в первую очередь мыли.

— Она проезжала по трем отсекам: через промывочный, потом сушильный, в сушильном она проходила, потом ее «чесали» протирочные ролики, покрытые фетром. После того как полировка заканчивалась, начиналась намотка. Потом пленочка собиралась в бобины и так хранилась в фильмохранилищах, — объясняет Михаил.

В кабинетах много атрибутов Советского Союза — времени расцвета кино

В кабинетах много атрибутов Советского Союза — времени расцвета кино

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На фильмобазе в лучшие годы работало несколько десятков человек, в том числе несколько женщин-фильмопроверщиц. Через специальный аппарат они проверяли сохранность кадров на пришедшей пленке. Это была кропотливая сидячая работа, женщины должны были успевать в сроки. График развоза кино планировался заранее, фильмы должны были в кратчайшие сроки попасть в кинотеатры города и области.

В комнате, где работали фильмопроверщицы, сохранилась атмосфера из советского кино: на стенах коллажи из старых фильмов, на стеллажах — альбомы с историческими фотографиями и автографами приезжающих в Новосибирск актеров и книги о кино.

Через фильмобазу прошли километры и километры кинопленки — многие до сих пор хранятся в ее архиве

Через фильмобазу прошли километры и километры кинопленки — многие до сих пор хранятся в ее архиве

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— Перед нами несколько стендов и альбомов, афиши с артистами — экспозиция музея кинофикации Новосибирской области, которая сейчас находится на хранении на фильмобазе. Самое главное — альбомы. Например, альбомы с историей кинотеатров, с историей кино в областях. Огромный альбом «100 лет кинопрокату» — 1995 год, — перечисляет только часть коллекции экскурсовод. — Моя любимая книжка — это «Советские фильмы на Западе».

Фильмы развозили по области в специальных фильмоносках, и на один фильм их нужно было несколько

Фильмы развозили по области в специальных фильмоносках, и на один фильм их нужно было несколько

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Часть индустриального туризма

Тем, кто будет изучать архивы, понадобиться много месяцев, чтобы разобрать коллекцию, — ее собирали десятилетиями. В том числе ту, что хранится в самих архивах с пленкой.

Как рассказал Иван Терентьевич, раньше самым старым фильмом в архивах была пленка 1932 года, но ее пришлось сдать — пришла в негодность. Сегодня самая старая кинолента на фильмобазе — «Гроза» 1937 года. И ее даже можно посмотреть.

В архиве можно просмотреть каталоги фильмов. Самый старый — довоенный, 1937 года

В архиве можно просмотреть каталоги фильмов. Самый старый — довоенный, 1937 года

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— Наш архив состоит из трех частей. Большая часть — это прокатные копии, привезенные из Москвы, вторая часть относится к студии Западно-Сибирской кинохроники. Это был уникальный центр, который длительное время находился в соборе Александра Невского, — рассказал Андрей Васильев, и. о директора Центра креативных индустрий. — Третья — «Новосибирск телефильмы» — это кино, которое существовало на базе ГТРК. Сначала фильмы хранились там, потом появился договор об их оцифровке, и их опять туда забрали. Часть осталась здесь.

Фильмы грузили в машины с помощью специальной конвейерной ленты

Фильмы грузили в машины с помощью специальной конвейерной ленты

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Пока музейные работники не положили все артефакты под стекло, на фильмобазу смогли попасть около 200 новосибирцев. За время Ночи музеев «Новосибирск. Конструктивизм» провели пять экскурсий вместе с Иваном Терентьевичем. Как отмечают авторы экскурсии, это показало интерес новосибирцев к теме кино. Однажды ее мечтают сделать частью индустриального туризма Новосибирска: вместе с Башней на Маркса и зданием «Советской Сибири». А пока фильмобаза всё еще остается под замком.

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