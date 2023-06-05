Скончался сценарист «Незнайки на Луне», новосибирец Владимир Голованов

Капков отметил, что Голованов был также драматургом, поэтом, педагогом и одним из организаторов фестиваля анимации в Суздале. В списке его работ — сценарии к мультфильмам «Незнайка на Луне», «Фильм, фильм, фильм», «Жихарка», «Девочка и медведь», «Зимовье зверей», «Великан-эгоист», «Горшочек каши», «Бескрылый гусенок», «Потерялась птица в небе», «Ночь перед Рождеством», «Незнайка на Луне», «Лукоморье. Няня», «Евстифейка-волк» и другим.

