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Скончался сценарист «Незнайки на Луне», новосибирец Владимир Голованов

Владимир Антонович ушел из жизни в возрасте 83 лет

Владимир Голованов родился в Новосибирске

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Скончался заслуженный деятель искусств РФ новосибирец Владимир Голованов, сообщил в своем Telegram-канале шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков. Он был сценаристом многих популярных отечественных мультфильмов.

Капков отметил, что Голованов был также драматургом, поэтом, педагогом и одним из организаторов фестиваля анимации в Суздале. В списке его работ — сценарии к мультфильмам «Незнайка на Луне», «Фильм, фильм, фильм», «Жихарка», «Девочка и медведь», «Зимовье зверей», «Великан-эгоист», «Горшочек каши», «Бескрылый гусенок», «Потерялась птица в небе», «Ночь перед Рождеством», «Незнайка на Луне», «Лукоморье. Няня», «Евстифейка-волк» и другим.

Владимир Антонович родился в 1938 году в Новосибирске. В 1963 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров при ВГИКе. Руководил Клубом аниматоров при Московским музее кино.

В январе из жизни ушел создатель кота Леопольда, Мамонтенка и Крошки Енота — художник Вячеслав Назарук.

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