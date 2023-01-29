Умер художник Вячеслав Назарук — создатель кота Леопольда, Мамонтёнка и Крошки Енота

Вячеслав Назарук — художник, мультипликатор и скульптор. Он родился в 1941 году в Москве, а прославился как создатель образов Крошки Енота, кота Леопольда, Мамонтенка и его мамы. Также Назарук писал картины в жанре исторической живописи.