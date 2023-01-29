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Умер художник Вячеслав Назарук — создатель кота Леопольда, Мамонтёнка и Крошки Енота

Ему был 81 год

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Мультипликатору был 81 год

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На 82-м году жизни умер художник-постановщик Вячеслав Назарук. Об этом сегодня, 29 января, сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

О причинах смерти Назарука он не сообщает. Церемония прощания состоится 1 февраля в московском храме царевича Димитрия.

Вячеслав Назарук — художник, мультипликатор и скульптор. Он родился в 1941 году в Москве, а прославился как создатель образов Крошки Енота, кота Леопольда, Мамонтенка и его мамы. Также Назарук писал картины в жанре исторической живописи.

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