Умер художник Вячеслав Назарук — создатель кота Леопольда, Мамонтёнка и Крошки Енота

На 82-м году жизни умер художник-постановщик Вячеслав Назарук. Об этом сегодня, 29 января, сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
О причинах смерти Назарука он не сообщает. Церемония прощания состоится 1 февраля в московском храме царевича Димитрия.
Вячеслав Назарук — художник, мультипликатор и скульптор. Он родился в 1941 году в Москве, а прославился как создатель образов Крошки Енота, кота Леопольда, Мамонтенка и его мамы. Также Назарук писал картины в жанре исторической живописи.