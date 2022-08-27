40 лет спустя. Сыгравшие Сыроежкина и Электроника братья Торсуевы заявили о продолжении культового фильма
Знаменитые актеры приехали в Новосибирск и поучаствовали в «Народной премии НГС»
Актеры, братья Юрий и Владимир Торсуевы, сыгравшие в 1979 году главные роли в трехсерийном детском музыкальном фильме «Приключения Электроника», рассказали корреспонденту НГС о работе в новом проекте: продолжении легендарной истории про Сыроежкина и Электроника.
— Мы сейчас снимаемся в картине… Просто нашелся один очень мудрый человек, который придумал, куда на сорок с лишним лет делся Электроник. Мы уже заканчиваем пилот. Режиссер — Владимир Пасичник. <…> И мы не пошли с поклоном [за деньгами] ни в Минкульт, ни к кому-то еще. Наш режиссер убежден: пока мы делаем это сами, мы можем снимать кого хотим, что хотим и как хотим, — рассказал корреспонденту НГС Владимир Торсуев, сыгравший в популярном советском фильме Электроника.
Режиссер Владимир Пасичник известен как автор полнометражного приключенческого боевика «Путь» (2009 год) с Дмитрием Носовым, Иваном Кокориным, Олегом Тактаровым и Николаем Валуевым в главных ролях, а также документального фильма «Регимент 345» (2001 год) — об истории легендарного
— Рабочие названия пока разные, но это не будет называться «Возвращение Электроника». Там будет много юмора, много музыки, много замечательных актеров. Это — полный метр, который, как мы планируем, перерастет в сериал, — объяснил Владимир Торсуев, исполнивший в советском фильме «Приключения Электроника» роль Сережи Сыроежкина.
Актеры рассказали, что в продолжении также появится и полюбившаяся зрителям Рэсси: копию эрдельтерьера, снявшегося в культовом фильме, съемочная группа искала два месяца, а потом столько же ждала, пока он подрастет до нужного размера.
Братья Торсуевы приезжали в Новосибирск для участия в «Народной премии НГС», которая состоялась 26 августа в Оперном театре. Большое интервью с Юрием и Владимиром Торсуевыми выйдет на НГС в ближайшие дни.