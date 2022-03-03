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Рисунки детей появились на экранах города

Это финал социального проекта, который мы запустили в середине февраля

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Рисунки транслируются на больших уличных экранах

Рисунки транслируются на больших уличных экранах

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Текущие события в России и в мире отодвинули на второй план большинство новостей. Тем не менее хотим напомнить о важном социальном проекте, который мы запустили еще 10 февраля, до громких решений последних дней.

На городских экранах начался показ рисунков, которые вы присылали нам для онлайн-выставки «Яркие краски весны», приуроченной к Международному женскому дню.

Творческие работы взрослых и детей — рисунки, аппликации, коллажи, компьютерная графика — будут ежедневно транслироваться на видеоэкранах по всему городу до 10 марта.

Выставка «Яркие краски весны» — это совместный проект Сети городских порталов Shkulev Media Holding, в которую входит NGS.RU, и оператора наружной рекламы «Дизайнмастер». Проект проходит в Новосибирске и еще пяти городах — Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Омске и Самаре. Так мы хотим поздравить всех женщин с праздником 8 Марта и поддержать развитие детского и семейного творчества.

В общей сложности на выставку прислано 435 рисунков. Больше всего заявок поступило от жителей Екатеринбурга (141). Новосибирцы отправили на выставку 87 творческих работ. Самым младшим участникам выставки (их оказалось трое) всего по 2 года, самому старшему — 60 лет.

Юные художники чаще всего изображали на своих праздничных рисунках цветы, природу, семью, животных и птиц. Например, шестнадцатилетняя Ксения Березина считает 8 Марта праздником радости и новой жизни, когда оживает всё вокруг. Поэтому на своей картине она изобразила весну и пробуждающийся мир.

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Четырнадцатилетняя Полина Штука на своем рисунке изобразила катание на сноубордах.

— Я представляю 8 Марта именно таким: еще лежит снег, и мы всей семьей катаемся на сноубордах. Это одно из наших любимых занятий, — комментирует свой рисунок Полина.

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Рисунки на выставку присылали не только любители рисовать, но и будущие профессионалы — ученики художественных школ и центров. В Челябинске на выставке будут показаны в том числе работы незрячих и слабовидящих воспитанников инклюзивной мастерской «МОТИС».

На выставке будут показаны рисунки слабовидящих художников

На выставке будут показаны рисунки слабовидящих художников

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Напоследок предлагаем посмотреть подборку рисунков, присланных на выставку. Надеемся, они помогут вам отвлечься от тяжелых новостей и громких событий.

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