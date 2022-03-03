Рисунки детей появились на экранах города

Текущие события в России и в мире отодвинули на второй план большинство новостей. Тем не менее хотим напомнить о важном социальном проекте, который мы запустили еще
На городских экранах начался показ рисунков, которые вы присылали нам для онлайн-выставки «Яркие краски весны», приуроченной к Международному женскому дню.
Творческие работы взрослых и детей — рисунки, аппликации, коллажи, компьютерная графика — будут ежедневно транслироваться на видеоэкранах по всему городу до
Выставка «Яркие краски весны» — это совместный проект Сети городских порталов Shkulev Media Holding, в которую входит NGS.RU, и оператора наружной рекламы «Дизайнмастер». Проект проходит в Новосибирске и еще пяти городах — Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Омске и Самаре. Так мы хотим поздравить всех женщин с праздником
В общей сложности на выставку прислано
Юные художники чаще всего изображали на своих праздничных рисунках цветы, природу, семью, животных и птиц. Например, шестнадцатилетняя Ксения Березина считает
Четырнадцатилетняя Полина Штука на своем рисунке изобразила катание на сноубордах.
— Я представляю 8 Марта именно таким: еще лежит снег, и мы всей семьей катаемся на сноубордах. Это одно из наших любимых занятий, — комментирует свой рисунок Полина.
Рисунки на выставку присылали не только любители рисовать, но и будущие профессионалы — ученики художественных школ и центров. В Челябинске на выставке будут показаны в том числе работы незрячих и слабовидящих воспитанников инклюзивной мастерской «МОТИС».
Напоследок предлагаем посмотреть подборку рисунков, присланных на выставку. Надеемся, они помогут вам отвлечься от тяжелых новостей и громких событий.