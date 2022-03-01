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Утверждена концепция празднования 85-летнего юбилея Новосибирской области — смотрим макеты

Основные празднования назначены на осень

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Утверждена символика праздника

Утверждена символика праздника

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В Новосибирской области утвердили концепцию празднования 85-летнего юбилея региона.

— В течение года будут проходить различные общественные, культурно-массовые, спортивные мероприятия, посвященные этому событию, в том числе в онлайн-формате. Основные активности пройдут осенью. Кроме этого, создается интернет-платформа 85-летия региона, где будет размещаться информация о главных событиях, — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Уже утвердили символику праздника.

— С момента своего образования 28 сентября 1937 года Новосибирская область пришла на смену Сибири «традиционной»: старой, купеческой, деревянной. Все эти годы наш регион динамично развивался, — цитирует пресс-служба директора исторического парка «Россия — моя история» Алексея Пронина.

Новосибирская область образована 28 сентября 1937 года

Новосибирская область образована 28 сентября 1937 года

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Один из самых узнаваемых символов Новосибирска — оперный театр

Один из самых узнаваемых символов Новосибирска — оперный театр

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Новосибирская область гордится и своей наукой

Новосибирская область гордится и своей наукой

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Общий макет надписи

Общий макет надписи

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В январе вице-мэр Анна Терешкова заявила, что логотип и дизайн проекта «Новосибирск — новогодняя столица России», представленные накануне, еще не согласованы. Этот яркий дизайн вызвал широкую дискуссию.

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дизайнюбилей Новосибирской области
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