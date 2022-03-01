Утверждена концепция празднования 85-летнего юбилея Новосибирской области — смотрим макеты

В Новосибирской области утвердили концепцию празднования 85-летнего юбилея региона.
— В течение года будут проходить различные общественные, культурно-массовые, спортивные мероприятия, посвященные этому событию, в том числе в онлайн-формате. Основные активности пройдут осенью. Кроме этого, создается интернет-платформа 85-летия региона, где будет размещаться информация о главных событиях, — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Уже утвердили символику праздника.
— С момента своего образования 28 сентября 1937 года Новосибирская область пришла на смену Сибири «традиционной»: старой, купеческой, деревянной. Все эти годы наш регион динамично развивался, — цитирует пресс-служба директора исторического парка «Россия — моя история» Алексея Пронина.
В январе вице-мэр Анна Терешкова заявила, что логотип и дизайн проекта «Новосибирск — новогодняя столица России», представленные накануне, еще не согласованы. Этот яркий дизайн вызвал широкую дискуссию.