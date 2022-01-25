Терешкова заявила, что логотип и дизайн Новосибирска — «Новогодней столицы России» еще не согласованы

Проект вызвал шквал негодования и критики. Горожанам не понравились как цветовое решение, так и выбранные символы. Преобладающее большинство участников опроса на НГС осталось недовольно результатом работы дизайнеров (84%). Лишь 15% высказались за. Всего в опросе приняли участие больше 3700 человек.



Ранее стало известно, что власти Новосибирска заказали разработку брендбука проекта «Новосибирск — новогодняя столица России» летом 2021 года. Город будет носить это звание в 2022–2023 годах. Сумма контракта составила 466 тысяч рублей.