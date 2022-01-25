Терешкова заявила, что логотип и дизайн Новосибирска — «Новогодней столицы России» еще не согласованы

Логотип и дизайн проекта «Новосибирск — новогодняя столица России», представленные накануне, еще не согласованы. Об этом заявила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в своем инстаграме.
— Хочу пояснить, что дизайн новогодней столицы России еще не утвержден. Окончательное согласование он получит после разработки снежинки — главного символа проекта. В Нижнем Новгороде в разработке принимали участие мастера казаковской филиграни. После символ представляли жителям. Скоро мы тоже обратимся к вам — горожанам — и вместе решим, какой будет НАША снежинка. Только тогда будем принимать решения относительно дизайна Нового года, — сообщила вице-мэр.
Логотип и дизайн Новосибирска — новогодней столицы России были обнародованы 24 января. Его авторами стали сотрудники рекламного агентства «Мелехов и Филюрин». Исполнителя выбрали по результатам аукциона.
По словам представителей агентства, разработка шла 2–3 месяца. Итоговый результат был согласован в сентябре.
— Зачастую в других городах дизайн проекта — это демонстрация декоративно-прикладного искусства. Это какие-то кружева, ажурные снежинки. Нам захотелось отойти от этой истории. Красный и зеленый — это классические новогодние цвета. И это еще и новосибирские цвета, — объяснил ранее НГС директор по развитию агентства Владимир Томко.
Проект вызвал шквал негодования и критики. Горожанам не понравились как цветовое решение, так и выбранные символы. Преобладающее большинство участников опроса на НГС осталось недовольно результатом работы дизайнеров (84%). Лишь 15% высказались за. Всего в опросе приняли участие больше 3700 человек.
Ранее стало известно, что власти Новосибирска заказали разработку брендбука проекта «Новосибирск — новогодняя столица России» летом 2021 года. Город будет носить это звание в 2022–2023 годах. Сумма контракта составила 466 тысяч рублей.