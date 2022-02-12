Скончалась российская актриса Зинаида Кириенко

Советская и российская актриса Зинаида Кириенко скончалась на 89-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.
На днях стало известно, что актрису госпитализировали с коронавирусом. РБК со ссылкой на родственников сообщал, что у Зинаиды Кириенко выявили омикрон-штамм.
Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года, в 1958 году окончила ВГИК, играла в театре имени Пушкина, театре на Малой Бронной, а в 1961 году перешла в Театр-студию Киноактера. Она исполнила роли Натальи Мелеховой в фильме «Тихий Дон» Сергея Герасимова, Ирины в фильме Сергея Бондарчука «Судьба человека», матери Сани Григорьева в «Двух капитанах» Евгения Карелова и Марьяны в фильме «Казаки» Василия Пронина. Кириенко также выступала с сольными концертами как певица.