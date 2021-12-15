В России покажут фильм о тяжелобольных детях Донбасса

На экраны российских кинотеатров выходит фильм «Жить! Войне и смерти вопреки» — это социальный проект, созданный режиссерами и международной благотворительной организацией «Справедливая помощь Доктора Лизы». Фильм рассказывает о раненых и тяжелобольных детях Донбасса и о людях, которые им помогают.
— Так сложилось, что для каждого героя военный конфликт на территории юго-востока Украины не прошел бесследно. Дефицит жизненно важных лекарственных препаратов, кадровый голод в среде медицинского персонала, скудная оснащенность больниц практически лишили семьи этих детей надежды, — рассказывает Екатерина Рябинина, автор идеи и режиссер фильма. — Мы решили рассказать об этом, в первую очередь о детях, ежедневно сражающихся с болезнью. И, конечно, о неравнодушных людях, которые, объединившись вместе, помогают этим детям жить. Людям нужны в первую очередь люди. Бывают дети счастливые и несчастливые, здоровые и нездоровые. Чужих детей и чужой беды не бывает и не должно быть!
13 декабря премьера фильма прошла в Москве, 16 декабря его увидят зрители «Дома кино» в Санкт-Петербурге. Документальный фильм покажут в разных городах России, на телеэкранах Луганска и Донецка. Телепремьера состоится в эфире «Общественного телевидения России»
Елизавета Глинка — российский врач, благотворитель, правозащитник, общественный деятель. Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Доктор Лиза создала фонд «Справедливая помощь», который помогает бездомным, детям, тяжелобольным, людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Елизавета Глинка погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе под Сочи, она сопровождала в Сирию партию медикаментов.