«Милосердие сильнее оружия»: история доктора Лизы, которая стала современной святой

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова вспоминала, что планировала лететь в Сирию вместе с доктором Лизой.



— Когда собиралась гуманитарная помощь для госпиталя в Сирии, мы должны были лететь вместе с ней для того, чтобы доставить этот груз, но моя командировка в Крым тоже очень важная, отложила наш совместный гуманитарный вояж на будущее, — говорила Москалькова в беседе с ТАСС. — Теперь он не состоится, но мы навсегда сохраним память о тех мужественных людях, которые летели к нашим военнослужащим поддержать их в очень важной миссии — спасти мир. Спасти людей от зла терроризма и насилия.



— Ее часто сравнивали с матерью Терезой. В церковных кругах шли разговоры о том, что ее нужно причислить к лику святых. Даже две иконы с ее изображением написали, — рассказывал Глеб Глинка в интервью РБК. — У некоторых просто в голове не укладывалось, почему она это всё делала и при этом ничего с этого не имела? Возможно, именно такая бескорыстная доброта вызывала противоположную реакцию. Однажды прямо под дверью офиса наложили целую кучу фекалий. Несколько раз грабили. Здесь и политика была замешана. Представьте себе, были те, кто называл Елизавету путинской подстилкой. Говорили, что она работает в хосписе, чтобы отжать квартиры у умирающих, а в Донецк ездит, чтобы продавать детей на органы. У Лизы же всегда была внутренняя потребность помогать. Надеюсь, что у нынешнего поколения немного изменится восприятие доброты и бескорыстных поступков. В 90-е, например, добрый человек в лучшем случае считался чудаком.

О жизни Глинки сняли фильм «Доктор Лиза», он вышел в прокат этой осенью. Главную роль в нем сыграла Чулпан Хаматова — актриса и глава фонда «Подари жизнь». С доктором Лизой ей приходилось не раз решать вопросы благотворительности. В эпизоде снялся и Глеб Глинка. Он сыграл спившегося адвоката, который приходит на вокзал к Лизе за помощью.

