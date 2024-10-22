Второе пришествие «Труновских»: в Новосибирск возвращаются члены самой влиятельной ОПГ в Сибири

Дело ОПГ «Труновские», казалось, уже история, но не тут-то было. В Новосибирск постепенно возвращаются её активные участники: кто под конвоем, кто — уже скинув с себя кандалы. По всем признакам, грядёт новое громкое разбирательство по заказным убийствам, которые до сих пор считаются нераскрытыми. Ну, или почти нераскрытыми. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов составил ретроспективу заказняков и попытался выяснить подробности масштабного расследования, которое сегодня ведут следователи в условиях строгой секретности. Итак, «Труновские» — версия 2.0.
Опасная работа чиновника
Пару месяцев назад стало известно, что в Новосибирск привезли лидеров ОПГ «Труновские» — непосредственно Александра Трунова и некогда его ближайшего соратника Анатолия Радченко («Челентано»). Оба сегодня продолжают отбывать в колониях солидные сроки, назначенные по приговорам от 2012 года (Трунову — 22 года) и от 2019 года (Радченко — 24 года). Суд признал авторитетных новосибирцев виновными по целому списку преступлений, среди которых — бандитизм, заказные убийства, покушения на убийства, вымогательства, мошенничества, хранение оружия и прочее. В списке не хватает двух, предположили силовики, — самых резонансных: убийств новосибирских вице-мэров Игоря Белякова и Валерия Марьясова.
«Волгу» первого расстреляли на Мочищенском шоссе по дороге в городскую администрацию 7 августа 2001 года, во второго выпустили несколько пуль, едва он вышел из лифта в подъезде дома, где жил, 2 марта 2004-го. Считается, что оба убийства напрямую связаны с активностью, которую чиновники демонстрировали в работе с Гусинобродской барахолкой. Беляков предлагал ликвидировать МУП, заведовавший делами на крупнейшем вещевом рынке в Западной Сибири, и передать всё имущество акционерному обществу, что вызывало резкое возмущение среди городских депутатов. Народные избранники тогда настоятельно советовали мэру Владимиру Городецкому приостановить реорганизацию рынка. Марьясов в свою очередь увеличивал доходы, поступавшие от барахолки в городской бюджет, посредством повышения арендных ставок для операторов рынка. За месяц до очередного роста цен чиновника убили.
Гангстерская расправа над новосибирскими чиновниками не осталась без внимания федеральных властей. В частности, расследование убийства Игоря Белякова под личный контроль брал министр МВД Борис Грызлов, однако результатов работы пришлось ждать несколько лет.
В 2004 году силовики задержали ветерана боевых действий в Чечне Александра Каталицкого, который на первых допросах признался в убийстве Белякова. Журналисты писали, что киллера удалось вычислить чуть ли не случайно: он искал новых заказчиков в Томской области и нашёл их в лице милиционеров. По материалам дела, Каталицкий согласился расстрелять машину вице-мэра Новосибирска из автомата Калашникова за 250 тысяч рублей. В суде признавший изначально вину ветеран заявил, что показания из него выбили, и отказался от своих показаний. Тем не менее, в 2006 году его признали виновным в убийстве Белякова и назначили 14 лет лишения свободы. Заказчик установлен не был. Публичных подвижек в расследовании расстрела Валерия Марьясова нет до сих пор.
20-летнее расследование
Второе дыхание дела об убийстве новосибирских чиновников получили после разгрома ОПГ «Труновские». В контексте громкого уголовного дела нераскрытые заказняки с трибуны Госдумы в апреле 2010 года даже упоминал покойный ныне лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В характерной для себя безапелляционной манере он заявил, что посредством заказных убийств киллеры освободили кресло вице-мэра для Александра Солодкина-младшего.
— Локоть, честный депутат, чего он молчит про новосибирскую мафию, бандитов? Когда бандиты действуют в его родном городе, у него не хватает сил и мужества… Я понимаю, могут убить! — эмоционально отметил тогда Владимир Жириновский.
По словам источника НГС, знакомого с ситуацией, силовики активно прорабатывали членов «Труновской» ОПГ на связь с убийствами Белякова и Марьясова: в частности, речь идёт об Александре Трунове и Анатолии Радченко. Но дела снова легли на полку нераскрытыми.
В марте 2021 года расследование пришлось возобновить, на этот раз по требованию Генпрокуратуры РФ. Выяснять обстоятельства громких заказных убийств взялись следователи Пятого следственного управления СК РФ, которое располагается в Новосибирске. Активных действий, просочившихся в публичное поле, пришлось ждать больше трёх лет.
Кроме Александра Трунова и Анатолия Радченко, которых, по словам собеседника, сегодня активно допрашивают по убийствам Белякова и Марьясова, по резонансным делам 20-летней давности в разных статусах проходят бывшие участники ОПГ, названные «штатными киллерами», — Дмитрий Буоль и Сергей Камарницкий. Оба были приговорены к длительным срокам заключения, но на сегодняшний день уже освобождены.
Киллеры специального назначения
Дмитрий Буоль выслушал приговор раньше остальных членов ОПГ — в 2011 году. Он один из тех, кто пошёл на сделку со следствием, дал показания на бывших соратников и, считается, таким образом избавился от пожизненного лишения свободы, которое ему действительно грозило. В материалах уголовного дела Дмитрия Буоля — причастность к четырём убийствам и двум покушениям. Следователи выяснили, что киллер «труновской» группировки поучаствовал в ликвидации криминальных авторитетов Михаила Нагибова («Ляка»), Алексея Дабеева, Николая Акеньшина («Кеша»). В итоге — 17 лет лишения свободы.
По словам источника НГС, осенью 2022 года бывший курсант военного училища Дмитрий Буоль подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и убыл в зону проведения СВО. Один собеседник редакции сообщил, что экс-заключенный участвовал в боях в качестве снайпера, другой — в качестве штурмовика. Так или иначе год спустя Дмитрий Буоль вернулся в Новосибирск.
Примечательно, что в сентябре 2023 года полный тёзка киллера зарегистрировал ИП. Буоль Дмитрий Николаевич решил заняться отделочными работами.
Сергея Камарницкого, также названного участником «бригады киллеров» судили вместе с лидером — Александром Труновым. В 2012 году его, как активного участника ОПГ, приговорили к 19 годам заключения. Камарницкий, отметил собеседник НГС, также освободился, пройдя через СВО. Сегодня его якобы «примеряют» к делам о расстрелах вице-мэров.
— Следователи занимаются не только убийствами чиновников, — добавил источник. — В частности, их интересует, кто заказал и расправился с близким соратником Александра Трунова — бывшим милиционером Алексеем Корниенко по прозвищу «Студент».
По случайности или злому умыслу джип Алексея Корниенко, в котором он находился, неизвестные расстреляли 1 марта 2004 года — ровно за день до убийства Валерия Марьясова. По материалам дела ОПГ «Труновские», Студент отвечал в группировке за экономические вопросы. Заказчики и исполнители его убийства до сих пор не найдены.
Источник НГС также отметил, что следователи допрашивают не только бывших членов ОПГ и возможных свидетелей трагедий, но также и бывших силовиков.
Остальные
А что другие экс-участники ОПГ? Среди тех, кто нашёл общий язык со следствием, что зафиксировано в материалах громкого дела, многие сегодня переквалифицировались в бизнесменов.
Например, некогда близкий друг Анатолия Радченко Хасан Ганеев. В 2014 году его приговорили к 8,5 года колонии строгого режима за бандитизм и нанесение тяжкого вреда здоровью человека. Сегодня он, скорее всего, находится на свободе. В 2024 году полный тёзка Хасана Ганеева, родившийся с ним в один день, зарегистрировал ИП, которое занимается управлением собственной и арендованной недвижимостью.
«Бригадир» ОПГ Марк Лунёв после разгрома группировки на протяжении пяти лет скрывался в Тайланде. Его экстрадировали в 2014 году, судили, но сделка со следователями сыграла главную роль — он получил 7 лет колонии условно. В 2023 году полный тезка бывшего криминального авторитета зарегистрировал ИП, которое занимается управлением собственной и арендованной недвижимостью.
Двоюродные братья Сергей Закузённый и Дмитрий Лобачёв признавались следователям, что поначалу занимались банальным рэкетом, прежде, чем их подключили к крупным проектам. В частности, оба имели отношение к делам ОПГ на Гусинобродской барахолке и Центральном рынке. В дележке акций последнего братья приняли непосредственное участие. Оба, когда группировке пришёл конец, дали обширные показания. В результате суд прекратил уголовное дело против Сергея Закузенного в связи с истечением срока давности. О привлечении к уголовной ответственности Александра Лобачева не известно. Сегодня полные тёзки братьев являются соучредителями компании «ЛоЗа», которая занимается оптовой торговлей продуктами, напитками, табаком.
Ранее редакция НГС изучила фото из зала бокса спортивного клуба «Первомаец», где на видном месте расположен иконостас из портретов видных «первомайцев». Их объединял спорт и тяга к криминальным приключениям.