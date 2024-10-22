Второе пришествие «Труновских»: в Новосибирск возвращаются члены самой влиятельной ОПГ в Сибири

С «лихих» времён остался не только богатый фотоархив, но и нераскрытые преступления Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Дело ОПГ «Труновские», казалось, уже история, но не тут-то было. В Новосибирск постепенно возвращаются её активные участники: кто под конвоем, кто — уже скинув с себя кандалы. По всем признакам, грядёт новое громкое разбирательство по заказным убийствам, которые до сих пор считаются нераскрытыми. Ну, или почти нераскрытыми. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов составил ретроспективу заказняков и попытался выяснить подробности масштабного расследования, которое сегодня ведут следователи в условиях строгой секретности. Итак, «Труновские» — версия 2.0.

Опасная работа чиновника

Пару месяцев назад стало известно, что в Новосибирск привезли лидеров ОПГ «Труновские» — непосредственно Александра Трунова и некогда его ближайшего соратника Анатолия Радченко («Челентано»). Оба сегодня продолжают отбывать в колониях солидные сроки, назначенные по приговорам от 2012 года (Трунову — 22 года) и от 2019 года (Радченко — 24 года). Суд признал авторитетных новосибирцев виновными по целому списку преступлений, среди которых — бандитизм, заказные убийства, покушения на убийства, вымогательства, мошенничества, хранение оружия и прочее. В списке не хватает двух, предположили силовики, — самых резонансных: убийств новосибирских вице-мэров Игоря Белякова и Валерия Марьясова.

«Волгу» первого расстреляли на Мочищенском шоссе по дороге в городскую администрацию 7 августа 2001 года, во второго выпустили несколько пуль, едва он вышел из лифта в подъезде дома, где жил, 2 марта 2004-го. Считается, что оба убийства напрямую связаны с активностью, которую чиновники демонстрировали в работе с Гусинобродской барахолкой. Беляков предлагал ликвидировать МУП, заведовавший делами на крупнейшем вещевом рынке в Западной Сибири, и передать всё имущество акционерному обществу, что вызывало резкое возмущение среди городских депутатов. Народные избранники тогда настоятельно советовали мэру Владимиру Городецкому приостановить реорганизацию рынка. Марьясов в свою очередь увеличивал доходы, поступавшие от барахолки в городской бюджет, посредством повышения арендных ставок для операторов рынка. За месяц до очередного роста цен чиновника убили.

Игорю Белякову было 38 лет Источник: «Честный детектив, Неприкасаемые» / YouTube.com











Гангстерская расправа над новосибирскими чиновниками не осталась без внимания федеральных властей. В частности, расследование убийства Игоря Белякова под личный контроль брал министр МВД Борис Грызлов, однако результатов работы пришлось ждать несколько лет.

В 2004 году силовики задержали ветерана боевых действий в Чечне Александра Каталицкого, который на первых допросах признался в убийстве Белякова. Журналисты писали, что киллера удалось вычислить чуть ли не случайно: он искал новых заказчиков в Томской области и нашёл их в лице милиционеров. По материалам дела, Каталицкий согласился расстрелять машину вице-мэра Новосибирска из автомата Калашникова за 250 тысяч рублей. В суде признавший изначально вину ветеран заявил, что показания из него выбили, и отказался от своих показаний. Тем не менее, в 2006 году его признали виновным в убийстве Белякова и назначили 14 лет лишения свободы. Заказчик установлен не был. Публичных подвижек в расследовании расстрела Валерия Марьясова нет до сих пор.

20-летнее расследование

Второе дыхание дела об убийстве новосибирских чиновников получили после разгрома ОПГ «Труновские». В контексте громкого уголовного дела нераскрытые заказняки с трибуны Госдумы в апреле 2010 года даже упоминал покойный ныне лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В характерной для себя безапелляционной манере он заявил, что посредством заказных убийств киллеры освободили кресло вице-мэра для Александра Солодкина-младшего.

— Локоть, честный депутат, чего он молчит про новосибирскую мафию, бандитов? Когда бандиты действуют в его родном городе, у него не хватает сил и мужества… Я понимаю, могут убить! — эмоционально отметил тогда Владимир Жириновский.

По словам источника НГС, знакомого с ситуацией, силовики активно прорабатывали членов «Труновской» ОПГ на связь с убийствами Белякова и Марьясова: в частности, речь идёт об Александре Трунове и Анатолии Радченко. Но дела снова легли на полку нераскрытыми.

Владимир Жириновский критиковал новосибирские власти за связь с бандитами в присутствии Владимира Путина Источник: Роман Данилкин / 63.ru











В марте 2021 года расследование пришлось возобновить, на этот раз по требованию Генпрокуратуры РФ. Выяснять обстоятельства громких заказных убийств взялись следователи Пятого следственного управления СК РФ, которое располагается в Новосибирске. Активных действий, просочившихся в публичное поле, пришлось ждать больше трёх лет.

Кроме Александра Трунова и Анатолия Радченко, которых, по словам собеседника, сегодня активно допрашивают по убийствам Белякова и Марьясова, по резонансным делам 20-летней давности в разных статусах проходят бывшие участники ОПГ, названные «штатными киллерами», — Дмитрий Буоль и Сергей Камарницкий. Оба были приговорены к длительным срокам заключения, но на сегодняшний день уже освобождены.

Киллеры специального назначения

Дмитрий Буоль выслушал приговор раньше остальных членов ОПГ — в 2011 году. Он один из тех, кто пошёл на сделку со следствием, дал показания на бывших соратников и, считается, таким образом избавился от пожизненного лишения свободы, которое ему действительно грозило. В материалах уголовного дела Дмитрия Буоля — причастность к четырём убийствам и двум покушениям. Следователи выяснили, что киллер «труновской» группировки поучаствовал в ликвидации криминальных авторитетов Михаила Нагибова («Ляка»), Алексея Дабеева, Николая Акеньшина («Кеша»). В итоге — 17 лет лишения свободы.

По словам источника НГС, осенью 2022 года бывший курсант военного училища Дмитрий Буоль подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и убыл в зону проведения СВО. Один собеседник редакции сообщил, что экс-заключенный участвовал в боях в качестве снайпера, другой — в качестве штурмовика. Так или иначе год спустя Дмитрий Буоль вернулся в Новосибирск.

Примечательно, что в сентябре 2023 года полный тёзка киллера зарегистрировал ИП. Буоль Дмитрий Николаевич решил заняться отделочными работами.

В период расцвета ОПГ насчитывала несколько сотен участников Источник: читатель НГС











Сергея Камарницкого, также названного участником «бригады киллеров» судили вместе с лидером — Александром Труновым. В 2012 году его, как активного участника ОПГ, приговорили к 19 годам заключения. Камарницкий, отметил собеседник НГС, также освободился, пройдя через СВО. Сегодня его якобы «примеряют» к делам о расстрелах вице-мэров.

— Следователи занимаются не только убийствами чиновников, — добавил источник. — В частности, их интересует, кто заказал и расправился с близким соратником Александра Трунова — бывшим милиционером Алексеем Корниенко по прозвищу «Студент».

По случайности или злому умыслу джип Алексея Корниенко, в котором он находился, неизвестные расстреляли 1 марта 2004 года — ровно за день до убийства Валерия Марьясова. По материалам дела ОПГ «Труновские», Студент отвечал в группировке за экономические вопросы. Заказчики и исполнители его убийства до сих пор не найдены.

Источник НГС также отметил, что следователи допрашивают не только бывших членов ОПГ и возможных свидетелей трагедий, но также и бывших силовиков.

Остальные

А что другие экс-участники ОПГ? Среди тех, кто нашёл общий язык со следствием, что зафиксировано в материалах громкого дела, многие сегодня переквалифицировались в бизнесменов.

Например, некогда близкий друг Анатолия Радченко Хасан Ганеев. В 2014 году его приговорили к 8,5 года колонии строгого режима за бандитизм и нанесение тяжкого вреда здоровью человека. Сегодня он, скорее всего, находится на свободе. В 2024 году полный тёзка Хасана Ганеева, родившийся с ним в один день, зарегистрировал ИП, которое занимается управлением собственной и арендованной недвижимостью.

Редакция НГС подробно изучила костяк группировки в предыдущей публикации Источник: читатель НГС











«Бригадир» ОПГ Марк Лунёв после разгрома группировки на протяжении пяти лет скрывался в Тайланде. Его экстрадировали в 2014 году, судили, но сделка со следователями сыграла главную роль — он получил 7 лет колонии условно. В 2023 году полный тезка бывшего криминального авторитета зарегистрировал ИП, которое занимается управлением собственной и арендованной недвижимостью.

Двоюродные братья Сергей Закузённый и Дмитрий Лобачёв признавались следователям, что поначалу занимались банальным рэкетом, прежде, чем их подключили к крупным проектам. В частности, оба имели отношение к делам ОПГ на Гусинобродской барахолке и Центральном рынке. В дележке акций последнего братья приняли непосредственное участие. Оба, когда группировке пришёл конец, дали обширные показания. В результате суд прекратил уголовное дело против Сергея Закузенного в связи с истечением срока давности. О привлечении к уголовной ответственности Александра Лобачева не известно. Сегодня полные тёзки братьев являются соучредителями компании «ЛоЗа», которая занимается оптовой торговлей продуктами, напитками, табаком.