В Новосибирск привезли лидера ОПГ Александра Трунова и его главного помощника — они участвуют в новом громком расследовании

Александр Трунов и Анатолий Радченко сейчас отбывают длительные сроки заключения за серию преступлений Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирск этапировали известных в криминальной среде сибиряков Александра Трунова и Анатолия Радченко, осужденных за руководство знаменитой ОПГ «Трунова». Они будут участвовать в следственных действиях в рамках расследования нового громкого уголовного дела, сообщили корреспонденту НГС сразу два источника, не связанные между собой.

— Расследованием занимаются сотрудники 5-го следственного управления ГСУ СК России, которые напрямую подчиняются Москве, — сообщил один из собеседников.

Известно, что Александр Трунов и Анатолий Радченко сейчас находятся в следственном изоляторе № 1 на улице Караваева.

По словам одного из источников, расследование может быть связано с поиском заказчиков и исполнителей громких заказных убийств новосибирских вице-мэров Игоря Белякова и Валерия Марьясова, совершенных в 2001 и 2004 годах. Считается, что оба убийства связаны с попытками чиновников вмешаться в торговлю на Гусинобродской барахолке.

Редакция НГС направила официальный запрос в Следственный комитет РФ с просьбой прокомментировать ситуацию.

В 2012 году Александра Трунова приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в руководстве преступным сообществом, серии заказных убийств криминальных авторитетов, покушениях на убийство, мошенничестве, вымогательствах и т. д. Анатолия Радченко, которого окрестили бригадиром банды киллеров, в 2019 году приговорили к 24 годам колонии строгого режима. Ни один из них своей вины не признал, заявляя, что уголовные дела сфабрикованы силовиками с целью отнять бизнес.

В 2021 году новосибирские силовики возобновили расследования по убийствам вице-мэров Игоря Белякова и Валерия Марьясова. Тогда журналисты сообщали, что новый толчок силовикам дали сотрудники Генпрокуратуры РФ.