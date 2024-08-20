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Криминал эксклюзив В Новосибирск привезли лидера ОПГ Александра Трунова и его главного помощника — они участвуют в новом громком расследовании

В Новосибирск привезли лидера ОПГ Александра Трунова и его главного помощника — они участвуют в новом громком расследовании

Следователи ищут заказчиков и убийц двух новосибирских вице-мэров

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49 комментариев

Александр Трунов и Анатолий Радченко сейчас отбывают длительные сроки заключения за серию преступлений

В Новосибирск этапировали известных в криминальной среде сибиряков Александра Трунова и Анатолия Радченко, осужденных за руководство знаменитой ОПГ «Трунова». Они будут участвовать в следственных действиях в рамках расследования нового громкого уголовного дела, сообщили корреспонденту НГС сразу два источника, не связанные между собой.

— Расследованием занимаются сотрудники 5-го следственного управления ГСУ СК России, которые напрямую подчиняются Москве, — сообщил один из собеседников.

Известно, что Александр Трунов и Анатолий Радченко сейчас находятся в следственном изоляторе № 1 на улице Караваева.

По словам одного из источников, расследование может быть связано с поиском заказчиков и исполнителей громких заказных убийств новосибирских вице-мэров Игоря Белякова и Валерия Марьясова, совершенных в 2001 и 2004 годах. Считается, что оба убийства связаны с попытками чиновников вмешаться в торговлю на Гусинобродской барахолке.

Редакция НГС направила официальный запрос в Следственный комитет РФ с просьбой прокомментировать ситуацию.

В 2012 году Александра Трунова приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в руководстве преступным сообществом, серии заказных убийств криминальных авторитетов, покушениях на убийство, мошенничестве, вымогательствах и т. д. Анатолия Радченко, которого окрестили бригадиром банды киллеров, в 2019 году приговорили к 24 годам колонии строгого режима. Ни один из них своей вины не признал, заявляя, что уголовные дела сфабрикованы силовиками с целью отнять бизнес.

В 2021 году новосибирские силовики возобновили расследования по убийствам вице-мэров Игоря Белякова и Валерия Марьясова. Тогда журналисты сообщали, что новый толчок силовикам дали сотрудники Генпрокуратуры РФ.

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Банда Трунова СИЗО Новосибирск Заказное убийство Вице-мэр
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Комментарии
49
Zemb
20 августа 2024, 18:14
а Городецкого привезли ?
Живу в Ньюсибе
20 августа 2024, 18:43
На усиление местной полиции подтянули? Разговаривал- в своё время- с торгашкой ещё гусинобродской барахолки (возил её со шмутьём на балку) про барахольные порядки, братву и их последователей. Говорю с её слов. Она утверждала, что с "откатами крыше" намного проще было при бандюганах. Можно было договориться по отсрочке, братки всегда шли навстречу. А вот потом- когда менты крышевать стали- нельзя было даже дня отсрочки попросить- забирали товар или закрывали точку пока не рассчитаешься.
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