Герои 90-х: «иконостас» в клубе «Первомаец» — с кого написали 7 портретов и не дают забыть спортсменам

В зале бокса развешаны портреты небезызвестных в Первомайском районе людей Источник: vk.com











Немногим известно, что в зале бокса спортивного клуба «Первомаец», сколотившем неоднозначную репутацию в лихие 90-е, развешаны 7 портретов новосибирцев, известных в определенных кругах. Среди первомайцев действительно было много спортсменов, которые двигали спорт в массы, увлекая за собой сотни мальчишек. Однако, рискнем предположить, что мужчин, изображенных на портретах, объединяет нечто большее. Криминальному корреспонденту НГС Павлу Тиунову удалось опознать почти всех «героев».

Копылова считают крёстным отцом ОПГ «Первомайские» Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Опознать на портрете по центру Бориса Копылова не составит труда — слишком много его фотографий опубликовано в интернете. Его прозвище — «Боб», и его считают основателем «Первомайской ОПГ».

В конце 70-х годов Копылов начал собирать вокруг себя спортсменов, имея уже на тот момент опыт заключенного в колонии для малолетних преступников. Отличительной чертой Боба было негативное отношение к курению, алкоголю и наркотикам: он сам занимался единоборствами и привлекал к занятиям молодёжь. В 1977 году Копылова снова осудили, освободился он в 1991 году и принял на себя руководство уже влиятельной к тому моменту структурой.

В 1993 году Бориса Копылова застрелили в палате клиники Мешалкина. Убийству якобы предшествовал конфликт, предметом которого стал раздел сфер влияния на новосибирских оптовых рынках.

Александр Нестеренко без преувеличения — легендарная личность в Первомайском районе Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Фото Александра Нестеренко тоже не редкость. Портрет этого человека максимально уместен в любом зале клуба «Первомаец», поскольку он по праву считается его основателем. «Нестер» организовал бесплатные секции борьбы для первомайских мальчишек, обеспечивал перспективных ребят спортивной формой, выездом на сборы, соревнования.

Вместе с тем «Нестер» — признанный криминальный авторитет, об этом во всеуслышание заявляла его супруга на судебном процессе по делу о его убийстве. В конце 80-х милиция привлекала его по инциденту с убийством участкового, а также по истории с избиением ветерана афганской войны. Последний якобы был готов дать показания на Нестеренко, но скоропостижно скончался от ножевого ранения, полученного в подъезде.

Александра Нестеренко расстреляли в 1996 году на пороге клуба «Первомаец». Семь лет понадобилось силовикам, чтобы установить подозреваемого — помощника воротилы игорного бизнеса Игоря Шулякова («Хипарь»), с которым у «Нестера» якобы был конфликт. Но его вину в убийстве Нестеренко доказать в суде не удалось. Преступление до сих пор считается не раскрытым.

После смерти Нестеренко в клубе ежегодно проводили турнир по борьбе в память о нем. В 2022 году ему на смену пришел «Мемориал Аксенова. Возрождение» — в честь Героя Советского Союза, который во время Великой Отечественной войны бросился с гранатой под немецкий танк.

Андрей Каурдаков занимает одно из почетных мест на первомайском «иконостасе» Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











С современной публичностью Андрея Каурдакова дело обстоит сложнее, хотя в начале 90-х его имя гремело не меньше. Его считают выходцем из охранников в комсомольском кафе, которые, в том числе, стали основой для образования группировки.

«Каурдак» якобы принял бразды правления «Первомайской» ОПГ после смерти Бориса Копылова. Поруководить ему пришлось недолго, однако считается, что этот человек первым стал переводить доходы «первомайцев» в легальную плоскость: вкладывать деньги в продажу сигарет и алкоголя, в скупку акций банков и нефтеперерабатывающих предприятий.

Андрея Каурдакова убили в 1994 году. По автомобилю, в котором он сидел, неизвестные выпустили автоматную очередь. Авторитет от полученных ранений скончался.

Андрей Якутов был амбассадором каратэ киокусинкай в Новосибирске Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Андрей Якутов известен тем, что в Новосибирске каждый год проводят турнир по каратэ его памяти. В этом году соревнования прошли в 32-й раз подряд.

В Управлении физкультуры новосибирской мэрии сообщали, что Якутов — коренной новосибирец, который с 4-класса школы начал заниматься боксом. После армии в 1987 году устроился работать водителем на электровозоремонтный завод, параллельно окончил тренерские курсы. Свое внимание Якутов уделял продвижению каратэ в Новосибирске.

— Всё своё свободное время Андрей фанатично занимался каратэ киокусинкай, вел тренировки в спортивном клубе «Молодость» Первомайского района Новосибирска и ездил тренировать спортсменов в город Искитим, — сообщали в спорткомитете.

Андрея Якутова называют организатором и участником первых соревнований по каратэ в Новосибирске. У него был явный тренерский талант — из его залов вышли чемпионы СССР и России. Погиб в автокатастрофе в 1992 году.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил корреспонденту НГС, что «Якут» был активным сподвижником Александра Нестеренко. В 1992 году он якобы в составе «бригады» отправился в Ташкент для «решения вопросов».

Личность Андрея Абраменко для нас осталась загадкой Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Далее лишь обрывистая информация.

О спортивных увлечениях Андрея Абраменко разузнать не удалось. Известно только, что мужчина погиб в 1992 году в аварии вместе с Андреем Якутовым.

Шея Сергея Сидорова похожа на шею борца Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Спортивные увлечения Сергея Сидорова тоже остались загадкой. Источник НГС сообщил лишь об обстоятельствах его смерти. Он осторожно предположил, что к гибели «Сидора» в конце 90-х мог иметь отношение некий «Чеботарь».

«Чеботарём» сегодня называют бизнесмена Михаила Колмогорова, который в 2000-х взял фамилию супруги. На самом деле он — Чеботаев. «Чеботарь» — выходец из Кузбасса, а журналисты связывают его с нашумевшей на всю страну ОПГ «Лабоцкого-Шкабары». Сегодня Михаила Коломогорова судят по делу о взятке экс-зампрокурора Новосибирской области Андрею Турбину. Предприниматель с криминальным прошлым якобы подкупил прокурора, чтобы избавить своего соратника от уголовного преследования.

Один человек опознал на портрете Сергея Братишко Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











В личности седьмого человека на иконостасе в СК «Первомаец» мы не уверены, поскольку только один человек опознал в нём Сергея Братишко.

Братишко — «Север» — был авторитетным человеком, но пал от рук «охотников за машинами». Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что «Север» остановился подвезти девушку, которая голосовала на дороге. Она завела его в гаражный кооператив, где машину уже поджидали двое мужчин.

— Они «залили „Севера“ перцем», убили. Машину забрали, чтобы разобрать и распродать по запчастям, — отметил собеседник.

Знали ли нападавшие, на кого подняли руку, история умалчивает.