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Криминал Дело банды Трунова эксклюзив Вышел раньше: киллер «труновской» ОПГ вернулся в Новосибирск — он был осужден на 17 лет

Вышел раньше: киллер «труновской» ОПГ вернулся в Новосибирск — он был осужден на 17 лет

Осужденный за 4 убийства штатный киллер группировки прошёл через СВО

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29 комментариев

ОПГ «Труновские» была разгромлена силовиками в 2009 году

В Новосибирск вернулся штатный киллер ОПГ «Трунова» Дмитрий Буоль, сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией. В 2011 году Новосибирский областной суд приговорил его к 17 годам заключения за участите в преступном сообществе, убийства, хранение оружия и т. д.

— Отслужил на СВО снайпером, сейчас уже в Новосибирске, — отметил собеседник.

Дмитрий Буоль, как заявляли силовики, входил в группу киллеров ОПГ «Трунова» под руководством Анатолия Радченко («Челентано»). Его задержали в 2009 году вместе с другими членами группировки, но судили отдельно: киллер пошёл на сделку со следствием и признался в четырёх убийствах. Буоль заявил, что первый заказ выполнил в 1997 году, расстреляв в подъезде криминального авторитета Михаила Нагибова («Ляка»).

Также в послужном списке Дмитрия Буоля – покушение на «вора в законе» Мамуку Шубитидзе в 2000 году, в результате которого случайно застрелили не криминального авторитета, а гостя, севшего на его место.

В 2002 году Буоль расправился с Алексеем Дабеевым – бывшим участником одной из некогда влиятельных ОПГ на Кузбассе, который на момент гибели работал начальником службы безопасности одного из новосибирских предприятий.

Наконец, Дмитрий Буоль признался, что в 2004 году организовал убийство криминального авторитета Николая Акеньшина («Кеша»). Сообщник Буоля расстрелял жертву из самодельного пистолета-пулемёта около его гаража.

В августе стало известно, что в новосибирский следственный изолятор привезли лидеров ОПГ «Труновские» Александра Трунова («Трун») и Анатолия Радченко («Челентано»). Источник НГС, знакомый с ситуацией сообщил, что следователи вернулись к нераскрытым убийствам двух вице-мэров Новосибирска Игоря Белякова и Валерия Марьясова.

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Комментарии
31
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42 минуты
Вернуть туда, где отбывал срок.
28131500
14 минут
Работу в мэрии ему уже предоставили?
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