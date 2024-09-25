«Ляжет вся наша семья»: в Омске силовик зарезал бывшую жену

Источник: NGS55.RU

Наши коллеги из NGS55.RU собрали историю жестоко убитой 26-летняей омской воспитательницы, которую зарезал экс-супруг, в одно видео. Бывший боец СВО подкараулил девушку в подъезде, вытащил на улицу и нанес несколько ударов ножом.

Убийству предшествовали избиения и попытки выбросить Анастасию с балкона. Об этом корреспонденту рассказала двоюродная сестра девушки — Кристина Мусаева. По ее словам, Евгений Крамаренко избивал мать двоих детей даже в тот момент, когда у нее на руках был 11-месячный ребенок.

Еще одно нападение произошло в день рождения Анастасии. Евгений поймал свою бывшую супругу в ресторане, зажал и начал душить.

В понедельник в суде избрали меру пресечения бывшему бойцу СВО Евгению Крамаренко. Суд отправил его в СИЗО на два месяца, ему грозит до 15 лет. Но родственники Анастасии опасаются, что он освободится раньше.

— Я считаю, что это чудовищное убийство. Если это животное уйдет на СВО, пройдет шесть месяцев — он вернется, ляжет вся наша семья, — рассказала двоюродная сестра убитой Кристина Мусаева.

У пары осталось двое несовершеннолетних детей: 11 месяцев и 6 лет. Все новости о происшествии наши коллеги собрали в одном сюжете.