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Криминал «Ляжет вся наша семья»: в Омске силовик зарезал бывшую жену

«Ляжет вся наша семья»: в Омске силовик зарезал бывшую жену

Наши коллеги собрали всю историю убийства в одном видео

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2 комментария

Наши коллеги из NGS55.RU собрали историю жестоко убитой 26-летняей омской воспитательницы, которую зарезал экс-супруг, в одно видео. Бывший боец СВО подкараулил девушку в подъезде, вытащил на улицу и нанес несколько ударов ножом.

Убийству предшествовали избиения и попытки выбросить Анастасию с балкона. Об этом корреспонденту рассказала двоюродная сестра девушки — Кристина Мусаева. По ее словам, Евгений Крамаренко избивал мать двоих детей даже в тот момент, когда у нее на руках был 11-месячный ребенок.

Еще одно нападение произошло в день рождения Анастасии. Евгений поймал свою бывшую супругу в ресторане, зажал и начал душить.

В понедельник в суде избрали меру пресечения бывшему бойцу СВО Евгению Крамаренко. Суд отправил его в СИЗО на два месяца, ему грозит до 15 лет. Но родственники Анастасии опасаются, что он освободится раньше.

— Я считаю, что это чудовищное убийство. Если это животное уйдет на СВО, пройдет шесть месяцев — он вернется, ляжет вся наша семья, — рассказала двоюродная сестра убитой Кристина Мусаева.

У пары осталось двое несовершеннолетних детей: 11 месяцев и 6 лет. Все новости о происшествии наши коллеги собрали в одном сюжете.

В июле суд вынес приговор жителю Новосибирска за убийство мужчины под Воронежем. Ему назначили 9 лет в колонии.

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Комментарии
2
Гость
48 минут
Какие всё же у тёток типичные убогие и меркантильные животные мыслишки. Всё думают про деньрожденья, видимо потому, что халява падает, ценность у них такая. 26 лет - ещё совсем не пожила! А сколько вам надо пожить, чтобы нпжиться, наесться и не жалко было, тетки? Вы что несёте? Вы бы лучше думали немного, прежде чем творить всякую дичь!
Гость
21 минута
Поддерживаю Российскую духовность и бабушек нашего Лучшего в Мире Спасителя!
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