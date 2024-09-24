Младшему сыну нет даже года: история убийства 26-летней красавицы — воспитателя детсада из Омска бывшим мужем, участником СВО

Без родителей остались два несовершеннолетних ребенка Источник: Кристина Мусаева / Анастасия Чеснокова











В прошлую пятницу, 20 сентября, в Омске убили 26-летнюю воспитательницу детсада. Бывший муж, год назад вернувшийся с СВО, служивший в ОМОНе, зарезал ее у подъезда. В понедельник, 23 сентября, с Анастасией Крамаренко простились родные и близкие, а в Октябрьском районном суде избрали меру пресечения бывшему офицеру, 28-летнему Евгению Крамаренко. Суд отправил его в СИЗО на два месяца.

Корреспондент NGS55.RU поговорил с двоюродной сестрой погибшей — Кристиной Мусаевой. Девушка рассказала о том, что убийству предшествовали побои, преследования и нападения. По словам Кристины, впервые Настя ушла от мужа после того, как он попытался сбросить ее с балкона. Правда, потом домашнему изуверу удалось вымолить прощение. Но совместная жизнь продлилась недолго: Евгений вновь избил Анастасию. В этот момент она держала на руках их 11-месячного ребенка.

Всеми побоями Анастасия делилась со своей двоюродной сестрой Источник: Кристина Мусаева

— Была куча угроз, были преследования, он ее подлавливал: «Настя, прости. Настя, поговори со мной». Его родные умоляли ее вернуться.

По мнению Кристины, попытки вернуть Настю в семью можно расценивать как содействие в убийстве.

— Если бы она поддалась на уговоры, то он убил бы ее раньше или что?

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— Его родители обещали ему не помогать. Сказали, что он натворил дел и ответит за это, а по итогу я узнаю, что у него самый лучший адвокат. Он гол как сокол, у него ничего нет, откуда адвокаты? Я считаю, что они страшные люди, он и его семья.

Источник: Анастасия Власова / NGS55.RU

Еще одно нападение произошло в день рождения Анастасии. Она в августе вместе с сестрой, мамой и тетей пошла праздновать свое 26-летие в ресторан. Через какое-то время там появился друг Евгения, а затем и он сам.

— Настя увидела его друга и говорит: «Сейчас Женя появится, но я никуда не уйду. Я хочу жить, а не прятаться всю жизнь». Мы никого не трогали, просто сидели и отдыхали.

Эта встреча закончилась тем, что бывший муж поймал Анастасию, зажал и начал душить. По словам Кристины, Евгения оттащили от нее, но из заведения не вывели.

Источник: Анастасия Власова / NGS55.RU

В конце сентября Евгений воплотил свои угрозы в жизнь. Он подкараулил бывшую жену в подъезде, вытащил на улицу и нанес множество ножевых ранений.

Правда, по версии Евгения, он встретил Анастасию возле входа, а не на лестничной клетке. Бывшая жена якобы шла с другим мужчиной, который увидел его, испугался и убежал. Сам же Евгений в подъезд не заходил, и убийство произошло на улице.

Семья убитой в такую версию не верит. Кристина показывает следы крови в подъезде, окурки и кожуру от семечек. Сам лифт был залит перцовым баллончиком.

Источник: Анастасия Власова / NGS55.RU

В момент убийства, когда Анастасия пыталась убежать от Евгения, было двое мужчин, которые попытались как-то ей помочь. Один не успел даже добежать, а второй вытащил из машины дубинку и пытался защитить несчастную. Но из-за того, что Евгений нещадно протыкал ножом тело Насти, помочь ей не удалось.

— Я писала в групповой чат дома, умоляла рассказать, кто что видел или слышал, чтобы можно было добиться справедливости. Все молчат, оно и понятно, каждый боится за себя. Никого не могу осуждать, с каждым такое может случиться, — рассказывает Кристина.

Для нее так же непонятно, почему ее никуда не вызывали как свидетеля.

— Я уже написала в прокуратуру, потому что меня не вызывали, хотя я фигурирую везде. Я вызывала 112, я разговаривала с ней по телефону в день убийства, просто за две минуты до смерти. Я есть в заявлении в Birliman. Почему меня не вызывают, игнорируют. Я пойду дальше, сделаю всё, чтобы его наказали.

Сейчас Евгения Крамаренко отправили в СИЗО на два месяца. Без родителей остались двое детей: 11 месяцев и 6 лет. Они будут жить с мамой Анастасии. О том, что бабушка сейчас собирает все нужные документы, рассказала двоюродная сестра Кристина.

Крамаренко свою вину признал Источник: Анастасия Чеснокова / NGS55.RU











— Младшему ребенку через 2 недели исполнится год, а у него нет мамы. Настя не смогла отвести одного ребенка в садик, другого — в школу. Да и жизни у нее толком не было, в конце августа исполнилось 26 лет.

Напомним, что убитая работала в детском саду № 14 Омска воспитателем. В дошкольном учреждении журналисту NGS55.RU рассказали, что Анастасия была спокойным и добродушным человеком. А ее старший ребенок ходил в этот же детсад. Евгений иногда приходил к бывшей жене на работу.

— С мужем скандалов на работе никогда не было. При нас всё тихо было, мы думали, что они хорошо живут, — рассказала сотрудница детсада.

А вот в доме, где жили супруги, положительно отзывались только о Евгении.

В этом доме пара покупала себе квартиру Источник: Анастасия Власова / NGS55.RU











Одна из жительниц заявила, что муж всегда был хорошим, приветливым и работящим парнем. А Анастасия и вовсе оказалась сама виновата в случившемся, поскольку была высокомерна. Также соседи пары заявили, что девушка плохо относилась к своему ребенку.

Напомним, что Крамаренко зарезал свою бывшую жену 20 сентября, около 21:00. Изверг избил ее, затем нанес несколько ударов ножом, после чего бросил на асфальте. Как рассказали в областной прокуратуре, он пытался скрыться на авто, но вскоре был задержан.

На судебном заседании он говорил, что помнит всё, что происходило в день убийства. Крамаренко полностью признал свою вину и заявил, что совершил убийство в состоянии аффекта. Следствие направило ходатайство о заключении его под стражу на время расследования, он согласился с такой мерой пресечения. Это поддержали и его родственники.

— Боимся, что покончит с собой, поэтому оспаривать ходатайство не будем, — заявила семья Крамаренко.