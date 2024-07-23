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Криминал Бил ножом в голову: новосибирец зарезал знакомого под Воронежем — он получил 9 лет «строгача»

Бил ножом в голову: новосибирец зарезал знакомого под Воронежем — он получил 9 лет «строгача»

Причиной убийства стал словесный конфликт

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5 комментариев
Убийство произошло в апреле 2024 года

Жителю Новосибирска вынесли приговор за убийство мужчины под Воронежем. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Воронежской области.

Все произошло в апреле 2024 года в одном из домов в селе Гороховка Верхнемамонского района. Новосибирец во время застолья начал конфликтовать со знакомым и получил удар по лицу.

— Мужчина сначала подверг избиению знакомого, а затем нанес ему множественные удары ножом по голове, туловищу и конечностям, — говорится в сообщении ведомства.

От полученных травм потерпевший умер на месте. Новосибирца задержали, он стал фигурантом уголовного дела по статье «убийство» (ч.1 ст. 105 УК РФ).

Вердикт суда — 9 лет в колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.

В начале июля новосибирец напал с ножом на посетителя кафе в Октябрьском районе. Потерпевший умер в больнице, а налетчика отправили под стражу.

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Новосибирская область Воронежская область Следственный комитет Суд Убийство
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Комментарии
6
Гость
23 июля 2024, 21:36
Такого даже в 90е не было или 90е возвращаются!
Гость
23 июля 2024, 21:36
развлекаются люди🥴😳
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