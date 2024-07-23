Бил ножом в голову: новосибирец зарезал знакомого под Воронежем — он получил 9 лет «строгача»

Убийство произошло в апреле 2024 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жителю Новосибирска вынесли приговор за убийство мужчины под Воронежем. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Воронежской области.



Все произошло в апреле 2024 года в одном из домов в селе Гороховка Верхнемамонского района. Новосибирец во время застолья начал конфликтовать со знакомым и получил удар по лицу.



— Мужчина сначала подверг избиению знакомого, а затем нанес ему множественные удары ножом по голове, туловищу и конечностям, — говорится в сообщении ведомства.



От полученных травм потерпевший умер на месте. Новосибирца задержали, он стал фигурантом уголовного дела по статье «убийство» (ч.1 ст. 105 УК РФ).



Вердикт суда — 9 лет в колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.

