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Криминал Множество ударов ножом: новосибирца убили рядом с кафе на Гурьевской — обвиняемого арестовали

Множество ударов ножом: новосибирца убили рядом с кафе на Гурьевской — обвиняемого арестовали

Инцидент произошел ночью

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1 комментарий
Суд по фото, убийство произошло рядом с автомобилем

Новосибирца обвинили в убийстве 46-летнего мужчины. Конфликт между 41-летним подозреваемым и потерпевшим произошел 6 июля рядом с кафе в Октябрьском районе, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 (убийство). По данным следствия, ночью во время конфликта обвиняемый взял нож и нанес посетителю кафе множественные удары по жизненно важным органам. Потерпевший умер в больнице. Как сообщил источник НГС, инцидент произошел у здания на улице Гурьевской, 186.

По информации сервиса 2ГИС, в доме на Гурьевской, 186 находится кафе Chilz Grill. Там НГС заверили, что не в курсе случившегося.

Обвиняемого заключили под стражу.

Если вам известны обстоятельства этой трагедии, то сообщите об этом в редакцию НГС.
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Ранее сибиряка отправили в колонию за убийство сводной сестры — он ревновал ее к родителям и изрубил колуном.

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Комментарии
1
Жаба Васильевна
8 июля 2024, 14:07
Видать кофе в кафе пили...
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