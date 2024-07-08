Множество ударов ножом: новосибирца убили рядом с кафе на Гурьевской — обвиняемого арестовали

Суд по фото, убийство произошло рядом с автомобилем Источник: СУ СК РФ по НСО











Новосибирца обвинили в убийстве 46-летнего мужчины. Конфликт между 41-летним подозреваемым и потерпевшим произошел 6 июля рядом с кафе в Октябрьском районе, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 (убийство). По данным следствия, ночью во время конфликта обвиняемый взял нож и нанес посетителю кафе множественные удары по жизненно важным органам. Потерпевший умер в больнице. Как сообщил источник НГС, инцидент произошел у здания на улице Гурьевской, 186.

По информации сервиса 2ГИС, в доме на Гурьевской, 186 находится кафе Chilz Grill. Там НГС заверили, что не в курсе случившегося.

Обвиняемого заключили под стражу.

Ранее сибиряка отправили в колонию за убийство сводной сестры — он ревновал ее к родителям и изрубил колуном.

