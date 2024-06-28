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Криминал Сибиряка отправили в колонию за убийство сводной сестры — он ревновал ее к родителям и изрубил колуном

Сибиряка отправили в колонию за убийство сводной сестры — он ревновал ее к родителям и изрубил колуном

17-летний парень нанёс тридцать ударов топором по телу девушки

1 905
29 комментариев
Убийство произошло в частном секторе на окраине Искитима

Искитимский районный суд Новосибирской области вынес обвинительный приговор жителю Искитима за убийство сводной сестры. 9 мая 2023 года он приревновал ее к родителям и буквально изрубил свою ровесницу колуном.

— Осужденный, находясь в одном из домов города Искитима, из личной неприязни нанес своей сводной 17-летней сестре более 30 ударов по голове, шее и телу топором. От полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте происшествия, — сообщили в судебном департаменте региона.

На момент преступления искитимцу было 17 лет. Суд назначил ему 9 лет колонии общего режима. Приговор еще может быть обжалован сторонами.

По словам местных жителей, в семье осужденного были и приемные, и родные дети. Глава семьи женат уже не первый раз, а родная мать девочки умерла еще несколько лет назад.

— Их семья ходит в церковь в нашу, мы — баптисты. Отец семейства не ходит, три дочери ходят — все взрослые, благополучные, непьющие, как и отец семейства. Убил ее брат — она ни с кем не встречалась. Ходила в нашу церковь. По-моему, у брата с головой не всё в порядке было, не было ссор, ничего такого, но подробностей не знаю. Даже не знаю, родной или приемный. Мать семейства умерла, отец заново женился. У него были дети, у новой жены были дети, и они еще приемных берут. Недавно взяли опять маленьких. Как сейчас, не знаю, но было у них 35 детей в общей сложности, — ранее рассказала собеседница НГС, попросившая об анонимности

В этом видео коротко рассказываем о том, что случилось год назад

Сестра осужденного училась в Новосибирске, хотела стать сурдопереводчиком. Во время учебы жила в общежитии, но на выходные возвращалась домой, в Искитим.

Ранее мы вспомнили самые резонансные преступления 2023 года.

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Комментарии
30
Татьяна 53
28 июня 2024, 14:47
Мало дали.
styil
28 июня 2024, 15:08
9 мая 2023 года убил, чз полтора года - приговор, а по делам о "пропаганде" - за сутки и вину определяют, и срок назначают...
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