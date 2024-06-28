Сибиряка отправили в колонию за убийство сводной сестры — он ревновал ее к родителям и изрубил колуном

Убийство произошло в частном секторе на окраине Искитима Источник: соцсети погибшей, Виктор Бобровников











Искитимский районный суд Новосибирской области вынес обвинительный приговор жителю Искитима за убийство сводной сестры. 9 мая 2023 года он приревновал ее к родителям и буквально изрубил свою ровесницу колуном.



— Осужденный, находясь в одном из домов города Искитима, из личной неприязни нанес своей сводной 17-летней сестре более 30 ударов по голове, шее и телу топором. От полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте происшествия, — сообщили в судебном департаменте региона.



На момент преступления искитимцу было 17 лет. Суд назначил ему 9 лет колонии общего режима. Приговор еще может быть обжалован сторонами.



По словам местных жителей, в семье осужденного были и приемные, и родные дети. Глава семьи женат уже не первый раз, а родная мать девочки умерла еще несколько лет назад.



— Их семья ходит в церковь в нашу, мы — баптисты. Отец семейства не ходит, три дочери ходят — все взрослые, благополучные, непьющие, как и отец семейства. Убил ее брат — она ни с кем не встречалась. Ходила в нашу церковь. По-моему, у брата с головой не всё в порядке было, не было ссор, ничего такого, но подробностей не знаю. Даже не знаю, родной или приемный. Мать семейства умерла, отец заново женился. У него были дети, у новой жены были дети, и они еще приемных берут. Недавно взяли опять маленьких. Как сейчас, не знаю, но было у них 35 детей в общей сложности, — ранее рассказала собеседница НГС, попросившая об анонимности

В этом видео коротко рассказываем о том, что случилось год назад Источник: Владислав Шитюк / NGS.RU

Сестра осужденного училась в Новосибирске, хотела стать сурдопереводчиком. Во время учебы жила в общежитии, но на выходные возвращалась домой, в Искитим.

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