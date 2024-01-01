Расправа в семье баптистов и страшная тайна села Яркуль: топ-5 жутких новосибирских убийств ушедшего года

В 2023-м году в Новосибирской области произошло столько резонансных убийств, что год оказался похож на бесконечную криминальную драму, причем снятую в мрачной стилистике 90-х. В еще большем количестве громких уголовных историй суд поставил точку — иногда зыбкую и больше напоминающую запятую. НГС собрал пять самых громких историй уходящего года в одной подборке.
5 место: дела семейные
Одним их самых громких и жутких одновременно убийств стала гибель 17-летней студентки НГТУ, которую зарубил колуном приемный брат. Трагедия произошла 9 мая в Искитиме. Девушка приехала на длинные выходные домой и стала жертвой агрессии 17-летнего родственника.
Как рассказывали НГС соседи, студентка росла в многодетной семье баптистов, где воспитывались и родные, и приемные дети. Кровная мама девочки умерла, отец и мечеха воспитывали 18 детей и подростков, всего же родители поставили на ноги 35 детей.
По данным источника НГС, мотивом убийства стала ревность к родителям: юноше, которого сегодня содержат в СИЗО, казалось, что ему уделяют меньше внимания, чем сестре. Он завел девушку в сарай и несколько раз ударил колуном (специальным топором для колки дров — прим.ред.) по голове. Пострадавшая скончалась на месте преступления, а ее предполагаемый обидчик заявил, что не против, если его арестуют: он не хочет жить с отцом.
4 место: бандитская Первомайка
Вечером 5 января 2023 года 33-летний новосибирец Михаил Кравченко уехал на своей машине, а затем бесследно исчез. Мужчину искали полицейские и волонтеры, и меньше чем через двое суток нашли застреленным в собственном автомобиле на парковке в Первомайском районе. По данным источника НГС в правоохранительных органах, тело мужчины лежало на переднем пассажирском сиденье с дробовым огнестрельным ранением груди. Поначалу казалось, что нераскрытым преступление останется недолго: по словам местных жителей, рядом располагается магазин, оснащенный камерами видеонаблюдения — в том числе и смотрящими на ту самую машину.
В конце января областное следственное управление СК даже распространяло видеозапись с изображением возможного свидетеля: неизвестный надолго останавливался возле автомобиля Кравченко, а затем уходил прочь. Но, похоже, помочь следствию мужчина ничем не смог.
Спустя почти год убийство так и осталось нераскрытым, а к «бандитской Первомайке» начала возвращаться ее прежняя грозная слава.
3 место: осудить нельзя, оправдать
Убийство маркетолога Алексея Хребтова произошло еще в 2020-м году, но окончилась загадочная история его смерти только в июле. С самого начала следователи заподозрили, что к преступлению причастен живущий в соседнем доме тревел-блогер Анатолий Гомзяков: в ночь на 2 апреля 2020 года мужчины выпивали вместе, а утром тело Хребтова обнаружили под окнами дома.
Спустя несколько месяцев Гомзякова отправили в СИЗО, несмотря на то, что он утверждал: никакого отношения к убийству не имеет и просто проспал его пьяным сном.
Сторона защиты утверждала, что в деле множество нестыковок и вопросов, на которые следствие так и не дало ответы, близкие Хребтова настаивали, что убийца просто хочет избежать ответственности.
В мае 2022 года присяжные оправдали Анатолия Гомзякова, но Новосибирский областной суд отменил решение из-за процессуальных нарушений. Аналогичный оправдательный приговор подсудимый выслушал в ноябре того же года, но прокуратура вновь обжаловала решение, и его вновь отменили.
В третий раз коллегия присяжных признала блогера невиновным в июле 2023-го. Государственные обвинители попытались зайти на четвертый круг, но на этот раз Новосибирский областной суд встал на сторону Гомзякова.
Разбирательство заняло более четырех лет. За это время Анатолий Гомзяков успел отсидеть полтора года в СИЗО, женился и стал отцом.
2 место: подростки-чистильщики
В ноябре 2023-го город в очередной раз потрясла новость о зверском убийстве. Жертву, 27-летнего репера Александра О., зарезали на улице Василия Старощука. Жуткой подробностью стал возраст его предполагаемых убийц: следователи заподозрили, что преступление на совести двоих подростков 13-ти и 14-ти лет.
Как выяснили силовики, в тот же день жестокие дети совершили еще одно преступление: в компании 17-летнего приятеля забрали мобильник у иностранца, угрожая тому неким металлическим предметом.
По данным издания infopro54, в качестве жертв злоумышленники выбирали людей неславянской внешности и тех, кого считали маргиналами:
— Напали на гражданина Ирана, отобрали у него мобильный телефон. Потом подкараулили двух молодых людей, которые, вероятно, искали закладки с наркотиками. Один из них успел скрыться, а вот второй попал под полную раздачу. Школьники били ему молотком по рукам и пальцам, а затем причинили 6 ножевых ранений ― в грудь, спину и ноги. От полученных травм мужчина скончался, ― цитировало издание собственный источник.
Двоих подростков суд отправил в СИЗО, их младшего товарища — в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
1 место. Страшные тайны села Яркуль
15-летняя школьница из села Яркуль Наталья Матюхина бесследно исчезла еще в 2010-м году, но вплоть до 2023-го ее судьба оставалась для близких и односельчан загадкой. Пока в конце июля спецназ в масках неожиданно не задержал двоих бывших и одного действующего сотрудников Усть-Таркского отдела полиции. По данным следствия, поздно вечером 2 марта 2010 года школьница возвращалась из клуба, и ее сбили на машине трое милиционеров. При этом слухи о том, что во всем виноваты сотрудники милиции, якобы начали ходить сразу же, но до поры офицеров никто не трогал.
— В марте, когда пропала Наташа, полицейские гульванили в селе Яркуль. Говорят, что была авария, за рулем был один из полицейских. Через некоторое время после трагедии один из них уволился, а еще примерно через месяц — второй, — рассказывала НГС местная жительница.
1 августа Центральный суд арестовал всех троих обвиняемых. В следственный изолятор отправили бывших сотрудников Усть-Таркского отдела полиции Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея, а также действующего начальника участковых того же отдела Александра Кунца.
А спустя 10 дней задержали и начальника уголовного розыска того же районного отдела Алексея Бороздина. Следователи посчитали, что он был в курсе всех событий, но покрывал коллег.
Позже телеграм-канал Baza сообщил, что полицейские могут быть причастны еще к одному убийству, которое сами же и расследовали. Сейчас следователи СК продолжают разбирать мрачную историю из прошлого, но точку в ней поставят уже в следующем году.
Ранее НГС вспомнил, как в минувшем году в жизнь новосибирцев вмешивался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, и смог ли он изменить город к лучшему.