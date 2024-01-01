Расправа в семье баптистов и страшная тайна села Яркуль: топ-5 жутких новосибирских убийств ушедшего года

Как рассказывали НГС соседи, студентка росла в многодетной семье баптистов, где воспитывались и родные, и приемные дети. Кровная мама девочки умерла, отец и мечеха воспитывали 18 детей и подростков, всего же родители поставили на ноги 35 детей.



По данным источника НГС, мотивом убийства стала ревность к родителям: юноше, которого сегодня содержат в СИЗО, казалось, что ему уделяют меньше внимания, чем сестре. Он завел девушку в сарай и несколько раз ударил колуном (специальным топором для колки дров — прим.ред.) по голове. Пострадавшая скончалась на месте преступления, а ее предполагаемый обидчик заявил, что не против, если его арестуют: он не хочет жить с отцом.