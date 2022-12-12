Прокуратура снова обжаловала оправдательный приговор блогеру Гомзякову по делу об убийстве

13 мая 2022 года присяжные признали Анатолия Гомзякова невиновным в убийстве Хребтова. Прокуратура обжаловала решение, приговор был отменен, а дело направлено на новое рассмотрение. В ноябре блогера оправдали во второй раз подряд.

