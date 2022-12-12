Прокуратура снова обжаловала оправдательный приговор блогеру Гомзякову по делу об убийстве

Прокуратура подала апелляцию на оправдательный приговор блогеру Анатолию Гомзякову, которого коллегия присяжных признала невиновным по делу об убийстве подписчика. Об этом корреспонденту НГС сообщил старший помощник прокурора Ленинского района Сергей Лукьянов.
25 ноября в Ленинском районном суде прозвучал оправдательный приговор по делу о гибели 32-летнего новосибирца Алексея Хребтова. На основе вердикта коллегии присяжных блогера признали невиновным.
В гибели Хребтова правоохранители разбираются уже больше двух с половиной лет. Трагедия произошла в апреле 2020 года в ЖК «Ясный берег». Гомзяков пришел в гости к Хребтову, мужчины выпивали алкоголь. На утро тело Хребтова было обнаружено под окнами 26-этажного дома.
Спустя несколько месяцев Гомзякова задержали по подозрению в убийстве. Блогер заявил, что в процессе распития спиртного уснул, а когда проснулся, не нашел хозяина квартиры и отправился домой. Друзья погибшего при этом настаивают на том, что Гомзяков лукавит: он якобы изменил показания и спрятал важные улики.
По версии следствия, между мужчинами возник конфликт, в результате которого блогер ударил Хребтова ножом в голову, а тело скинул с балкона с высоты 24-го этажа.
13 мая 2022 года присяжные признали Анатолия Гомзякова невиновным в убийстве Хребтова. Прокуратура обжаловала решение, приговор был отменен, а дело направлено на новое рассмотрение. В ноябре блогера оправдали во второй раз подряд.