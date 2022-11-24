Снова оправдан: новосибирского блогера Гомзякова признали невиновным в убийстве второй раз подряд

24 ноября в Ленинском районном суде Новосибирска прозвучал вердикт по делу об убийстве 32-летнего маркетолога Алексея Хребтова. Присяжные снова признали невиновным в смерти мужчины 36-летнего блогера Анатолия Гомзякова, сообщил НГС источник в суде, а также подтвердили друзья погибшего.
Судья Юлия Дмитриева сегодня удалилась в совещательную комнату. Решение суда прозвучит утром 25 ноября.
Трагедия произошла в ночь на 2 апреля 2020 года в ЖК «Ясный Берег». Алексей Хребтов пригласил в гости блогера Анатолия Гомзякова, который проживает в соседнем доме. Мужчины выпивали и транслировали происходящее в соцсетях.
Наутро под окнами 26-этажного дома было обнаружено тело Хребтова с повреждениями, характерными для падения с высоты. Гомзяков позже заявил следователям, что в процессе пьянки уснул, а когда проснулся, то хозяина в квартире уже не было. Он якобы собрался и пошел домой.
Друзья погибшего уверяют, что блогер несколько раз менял показания: сначала якобы он заявил, что Хребтов пошел покурить на балкон и не вернулся. Также на фотографиях, сделанных в его квартире после трагедии, видны следы борьбы и кровь.
Спустя несколько месяцев Гомзякова арестовали. Правоохранители предъявили ему обвинение в убийстве. По заключению экспертов, Хребтова сначала ударили острым предметом в голову, а потом уже выкинули с балкона на 24-м этаже.
13 мая 2022 года коллегия присяжных оправдала блогера. 19 сентября Новосибирский областной суд отменил решение «из-за процессуальных нарушений». 15 ноября началось новое рассмотрение дела. Второй процесс по делу об убийстве занял всего 7 дней и закончился сегодня, 24 ноября.