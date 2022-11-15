Новосибирского блогера Гомзякова снова судят по делу об убийстве — ранее его оправдали

Гомзякова арестовали спустя пару месяцев после трагедии. Следователи предъявили ему обвинение в убийстве. Они полагают, что в ходе застолья между мужчинами произошел конфликт. В результате блогер ударил собутыльника ножом в голову, а тело сбросил с 24-го этажа.



13 мая коллегия присяжных оправдала Гомзякова, но 19 сентября Новосибирский областной суд отменил решение «из-за процессуальных нарушений» и отправил дело на новое рассмотрение.

