Новосибирского блогера Гомзякова снова судят по делу об убийстве — ранее его оправдали

15 ноября в Ленинском районном суде стартовал процесс по громкому делу об убийстве маркетолога Алексея Хребтова, тело которого было найдено под окнами 26-этажного дома. На скамье подсудимых во второй раз оказался тревел-блогер Анатолий Гомзяков, которого следователи обвиняют в убийстве.
— Ленинский районный суд Новосибирска приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению Гомзякова А. В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». В судебном заседании была сформирована коллегия присяжных заседателей, — говорится на сайте суда.
Трагедия произошла 2 апреля 2020 года в ЖК «Ясный Берег». 32-летний Алексей Хребтов пригласил в гости приятеля — блогера Анатолия Гомзякова. Мужчины пили алкоголь и транслировали происходящее в соцсети. Наутро Хребтов был обнаружен погибшим.
Гомзяков заявил следователям, что в процессе пьянки уснул, а когда проснулся, то не нашел хозяина квартиры и отправился к себе домой. Друзья Хребтова в беседе с журналистом НГС отмечали, что блогер менял показания и показывали фото из квартиры погибшего, где явно видны следы борьбы.
Гомзякова арестовали спустя пару месяцев после трагедии. Следователи предъявили ему обвинение в убийстве. Они полагают, что в ходе застолья между мужчинами произошел конфликт. В результате блогер ударил собутыльника ножом в голову, а тело сбросил с 24-го этажа.
13 мая коллегия присяжных оправдала Гомзякова, но 19 сентября Новосибирский областной суд отменил решение «из-за процессуальных нарушений» и отправил дело на новое рассмотрение.