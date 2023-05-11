«Не возражал против СИЗО»: предполагаемого убийцу 17-летней сибирячки отправили под арест

Искитимский районный суд Новосибирской области сегодня отправил в следственный изолятор
Как минимум следующие два месяца подросток проведет за решеткой, рассказали в пресс-службе управления Судебного департамента НСО.
— Он заявил, что не возражает против того, чтобы его поместили в СИЗО, — рассказал НГС источник. — Якобы не хочет жить с отцом.
О трагедии стало известно вчера, 10 мая. Девушка, которая училась на сурдопереводчика в Новосибирске, вернулась на длинные выходные в Искитим и утром 9 мая поссорилась с братом. Как рассказали НГС два несвязанных между собой источника, причиной стала ревность подростка. Родители якобы уделяли девушке больше внимания, нежели ему. Как рассказал еще один источник, юноша в отличие от сестры являлся приемным ребенком. В многодетной семье воспитывалось 18 детей и подростков, большинство взяли из детского дома.
Накануне журналисты НГС собрали всё, что известно о трагедии в Искитиме.