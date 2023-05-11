freedom
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 5/10
usd 76.69
eur 84.15
Тема дняЧто разрушили в сквере Славы
Все новости
Все новости
Убийство девушки в Искитиме

«Не возражал против СИЗО»: предполагаемого убийцу 17-летней сибирячки отправили под арест

Под стражу взяли ее сводного брата-ровесника

5 379

По данным источника НГС, девушка была родной дочерью главы семьи

Поделиться

Искитимский районный суд Новосибирской области сегодня отправил в следственный изолятор 17-летнего подростка. По данным следствия, парень зарубил колуном 17-летнюю сводную сестру.

Как минимум следующие два месяца подросток проведет за решеткой, рассказали в пресс-службе управления Судебного департамента НСО.

— Он заявил, что не возражает против того, чтобы его поместили в СИЗО, — рассказал НГС источник. — Якобы не хочет жить с отцом.

О трагедии стало известно вчера, 10 мая. Девушка, которая училась на сурдопереводчика в Новосибирске, вернулась на длинные выходные в Искитим и утром 9 мая поссорилась с братом. Как рассказали НГС два несвязанных между собой источника, причиной стала ревность подростка. Родители якобы уделяли девушке больше внимания, нежели ему. Как рассказал еще один источник, юноша в отличие от сестры являлся приемным ребенком. В многодетной семье воспитывалось 18 детей и подростков, большинство взяли из детского дома.

Накануне журналисты НГС собрали всё, что известно о трагедии в Искитиме.

По теме

УбийствоУбийство подросткаИскитимский районный суд
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ7
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter