В деле об убийстве новосибирца, найденного с огнестрелом в машине, появилась зацепка — публикуем видео

Оперативники уголовного розыска попросили новосибирцев опознать возможного свидетеля убийства 33-летнего Михаила Кравченко, тело которого было обнаружено вечером 6 января в салоне автомобиля на улице Шмидта. Вероятный очевидец попал на камеру видеонаблюдения, но его личность установить не могут.
На записи запечатлен автомобиль Михаила Кравченко с узнаваемым бампером, который цветом отличается от кузова. Из машины выходят два человека и уходят вниз по улице. Другая камера запечатлела, как через 8 минут к автомобилю подходит другой мужчина: он просто прохаживается около автомобиля, а потом уходит из кадра.
Скриншот с его изображением был опубликован на сайте ГУ МВД по Новосибирской области.
— Сотрудниками управления уголовного розыска разыскивается гражданин, изображенный на фотографии, возможно, ставший очевидцем преступления. Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении гражданина, изображенного на фото, просьба сообщить в полицию по телефонам:
Тело Михаила Кравченко было обнаружено вечером 6 января у жилого дома по улице Шмидта. Известно, что днем ранее он выехал в рабочую поездку в поселок Чаны на своем автомобиле Toyota Porte.
Источник НГС в правоохранительных органах рассказал, что тело мужчины нашли на переднем пассажирском сиденье с дробовым огнестрельным ранением груди. Силовики расследуют уголовное дело об убийстве.
После того как Кравченко перестал выходить на связь, его родственники обратились за помощью в поисковый отряд «ЛизаАлерт». По гугл-аккаунту удалось отследить место, где последний раз телефон выходил на связь. Родные погибшего, приехав на это место, нашли его телефон в сугробе.