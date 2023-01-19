В деле об убийстве новосибирца, найденного с огнестрелом в машине, появилась зацепка — публикуем видео

На записи запечатлен автомобиль Михаила Кравченко с узнаваемым бампером, который цветом отличается от кузова. Из машины выходят два человека и уходят вниз по улице. Другая камера запечатлела, как через 8 минут к автомобилю подходит другой мужчина: он просто прохаживается около автомобиля, а потом уходит из кадра.