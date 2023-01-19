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Тема дняЗацепка в деле об убийстве. Видео
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В деле об убийстве новосибирца, найденного с огнестрелом в машине, появилась зацепка — публикуем видео

Силовики нашли записи с камер, где виден возможный очевидец преступления, но теперь этого человека нужно идентифицировать

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Тело мужчины нашли в собственном авто, а его телефон — в сугробе

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Оперативники уголовного розыска попросили новосибирцев опознать возможного свидетеля убийства 33-летнего Михаила Кравченко, тело которого было обнаружено вечером 6 января в салоне автомобиля на улице Шмидта. Вероятный очевидец попал на камеру видеонаблюдения, но его личность установить не могут.

На записи запечатлен автомобиль Михаила Кравченко с узнаваемым бампером, который цветом отличается от кузова. Из машины выходят два человека и уходят вниз по улице. Другая камера запечатлела, как через 8 минут к автомобилю подходит другой мужчина: он просто прохаживается около автомобиля, а потом уходит из кадра.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Моя Первомайка» / Vk.com

Скриншот с его изображением был опубликован на сайте ГУ МВД по Новосибирской области.

— Сотрудниками управления уголовного розыска разыскивается гражданин, изображенный на фотографии, возможно, ставший очевидцем преступления. Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении гражданина, изображенного на фото, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 913 489-99-10, 8 913 921-04 05, 8 913 927-81-44. Конфиденциальность гарантируется, — говорится в сообщении.

Тело Михаила Кравченко было обнаружено вечером 6 января у жилого дома по улице Шмидта. Известно, что днем ранее он выехал в рабочую поездку в поселок Чаны на своем автомобиле Toyota Porte.

Этот человек может что-то знать об убийстве

Этот человек может что-то знать об убийстве

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Источник НГС в правоохранительных органах рассказал, что тело мужчины нашли на переднем пассажирском сиденье с дробовым огнестрельным ранением груди. Силовики расследуют уголовное дело об убийстве.

После того как Кравченко перестал выходить на связь, его родственники обратились за помощью в поисковый отряд «ЛизаАлерт». По гугл-аккаунту удалось отследить место, где последний раз телефон выходил на связь. Родные погибшего, приехав на это место, нашли его телефон в сугробе.

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