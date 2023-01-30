«На моих штанах нашли кровь»: дважды оправданный блогер — о смерти товарища, обвинении в его убийстве и судах

Ничего странного, по мнению мужчины, нет и в том, что он надел капюшон: он сделал это не на лестнице, чтобы камеры не зафиксировали его следы, а уже в лифте, потому что собирался выходить на улицу.



Дальше маршрут блогера стал еще более хаотичным (и подозрительным для следователей): он обошел высотку, долго смотрел в направлении, где лежало тело Хребтова, затем развернулся. Толком объяснить, что и зачем он делал, Анатолий не может.



— К моему дому можно пройти двумя путями: по внутреннему двору, куда Алексей упал, и по внешнему двору, где находится парковка. Я на автопилоте вышел к парковке, а хотел пройти через двор. Тут не надо логику искать, — рассуждает Гомзяков. — У меня как-то друг ехал в Шерегеш и не в тот автобус пьяный зашел. До него особо никто не докапывался, [почему он так сделал]. У пьяных людей дезориентация — это нормальное поведение, часто случается. <…> Во двор я не смог зайти, потому что у меня ключа от домофона не оказалось собой. Соответственно, я просто туда не прошел, развернулся, ушел.